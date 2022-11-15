二十一世紀的日行一善

「媽，我們開工了三年的新辦公室終於要在明天舉辦開張典禮，儀式由上午十點開始到十二點鐘結束，妳願意來參觀一下我的新辦公室嗎？」康兒問我。

「好啊，太好了！」心想，新辦公室一定更加新式， 格外現代化。

「新停車場距新辦公室很遠，所以我們從此要騎腳踏車上班，不但節省汽油， 減少環境污染而且還鍛鍊身體。」二十一世紀了，新時代新趨勢。

前一天晚上，我臨睡前就把鬧鐘設到七點，次晨六點就自然醒了，梳洗後出門搭捷運 ，九點零九分就從舊金山 第一個捷運站的出口出來了。

開啟優步計程車的應用程式，我在手機 上打下我要去的地方，並告訴對方我在捷運的出口：市場街和佛利蒙街兩條街的交口，還特別交代我是一位戴了紅色帽子和白色口罩的亞洲老太太。

我站在街口，努力地在舊金山川流不息的車潮中，尋找優步計程車提供的顏色車型以及車號，可是五分鐘之後，我的手機上就顯示車子離開了，一連來了好幾輛車，最後都離開了。

當時我焦躁慌亂，一定在我的臉上表露無遺，十點半鐘左右，一位大學生模樣的年輕人經過我的身邊，突然問我：「請問需要我幫你忙嗎？」這一下，我好像在汪洋中快要沒頂時，抓到了一艘救生船上丟下來的救生圈，太高興了。

我把我的困難告訴這位年輕人，他立刻告訴我，我現在站的地方只允許公車停車讓客人上下車，其他車不可以在這裡停的。「看，那邊三條街以外的凱悅大飯店，在門外就可以讓計程車載著客人上下車。」他說。 我瞇著雙眼，順了他手指的方向眺望著三條街之外的遠處， 看不出所以然來。

「這樣好了，妳跟我來吧！」他一定由我的臉色看出來我眼睛不好，耐心地對我說。到了大飯店的門口，他用我的手機替我叫了車，並在我的手機上告訴了對方我的定位。

在等車的時間裡，我漸漸平靜下來，知道他的父母是由墨西哥過來的移民，他是第一代的拉丁裔美國人，現在正在紐約大學讀書。

正說著的時候，年輕人突然拖著我的手，連奔帶跑地趕了過去，一面對我大聲地喊道：「快，兩條街以外的路邊停著一輛白色的本田越野車，好像就是來接妳的，車牌號碼對了！」看來他比我還高興。

上車的時候，我上氣不接下氣地對他道謝：「謝謝你，年輕人，舊時代的善行是幫助一位老太太過馬路，二十一世紀的日行一善則是替老太太在鬧市叫了一輛優步計程汽車。」

助理把我由大門領到他們三樓辦公室外的陽台上，兒子把我介紹給他的朋友的時候，已經是上午十一點半了。

「媽來的時間正好，錯開了大人物政客們的官方演講和儀式，我帶妳去看一下我的新辦公室和配套設備，我們母子就可以立刻到樓下去吃午餐了。」康兒很高興地說。