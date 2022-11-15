早就和員工及孩子們說好，二○二五年要退休 ，過自己想過的日子；但一場疫情 打亂了我的計畫。

二○二○年三月中，加州 政府宣布閉關，公司員工們在家上班，在線上討論問題，只是有時房客需要修理、檢查或租房，造成一些不便，總還勉強撐著。

大女兒在北加州做醫療方面創投研究，對疫情格外敏感，提醒我要有長期作戰的打算。我心想：閉門墐戶是小事，閉目塞聽就糟了。幾位能幹的朋友開始辦線上座談會、線上課程，我樂悠悠地跟著上課，成了家裡蹲大學的好學生。

課程繁多，沒有地域的限制，請得到各地的名師。我在公務的間隙，氣定神閒地在課程中遊走。

大學時曾為了選一堂熱門課，早上六點就到系館排隊，怕衝堂，怕選不到課；現在沒有這些困擾了，時間到就上線聽課，不喜歡聽的課隨時下線，來去自如，絕對不會被當。

這兩年，上過寫作、電影、歌劇欣賞、編劇書寫、水彩、素描、唱歌技巧，甚至以往沒有聽過的家庭排列、生命書寫、神經繪圖也都嘗試了，至於聽過的演講就更數不清了。

疫情剛開始時，下了班就和女兒吃飯看電視，一天花兩三個鐘頭追劇；家裡蹲大學開學後，女兒得追著我問：「今天幾點吃飯？」「今天要上什麼課？」電視時光已是過去式。

我鼓勵瑜伽老師在zoom上試教瑜伽課，過了一個月，老師說班級成形，我有瑜伽課上了！我還建議被迫停課的舞蹈老師小學妹在線上教舞，我是基本學生。以往因為要開車出門，一拖再拖的運動鍛鍊，如今打開電腦就有，都排進了家裡蹲大學的課程。

家裡蹲大學還有家教班呢！第一次上新詩課，我彷彿窺見了天籟，做夢都是文字在飛舞、恣意排列組合。課程結束後，我冒昧地打電話給老師，希望繼續上課，我居然成了台灣名詩人的入門弟子，在習詩的路程中，形在江海，寂然凝慮，思接千載。

水彩班上了好久，同學們進步神速，我越來越跟不上，有一次邊畫邊哭了起來。女兒安慰我：就慢慢學慢慢畫呀！給了我靈感，私下找老師上個別課，別人每星期畫一次，我每周畫兩次，總算慢慢跟上了。

我是過動兒兼好奇姥姥，一次有三堂喜歡聽的演講撞堂，我就電腦、手機、iPad一起上場，左右耳機各聴一場，偶爾拿下耳機參與第三堂課的討論，覺得自己是看盡長安花的狀元郎，聰明爆表。

春風馬蹄疾地每天追著新課程，突然想到，我夢想的退休生活就是有個健康的身體，用自己的語言上各種課程，探索新知，而今，我已經在過這種生活了。

看著線上鏡頭，我將休眠許久的關節動了起來，汗水中，隱隱有青春的氣息。想不到一場疫情，開啟塵封多年的半畝方塘，讓天光雲影可在斗室共同徘徊。

人生一場，原來退休是向前。我在家裡蹲大學彎腰觀影，低頭便見水中天。