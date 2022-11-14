兒時我住在一個大院裡，冬日暖陽的日子，院子裡總有老人和婦女坐在太陽下，瞇著眼，兩手插在袖筒裡，享受灑落在身上的陽光。

院子裡有一棟兩層樓的洋房，以前是辦公樓，現在每個房間住了一戶人家。洋房前面是五級寬的石階，拾階而上，是一個鋪著地磚的大平台，平台和石階朝南，陽光傾瀉而下，是大家曬太陽的好地方。孩子們在陽光下奔來跑去，陽光很亮、很暖，有好聞的味道。

到了美國，發覺美國人反其道而行，他們在夏天曬太陽。夏天的海灘上，無數穿比基尼的美女平躺在海灘椅上或者大浴巾上，任烈日把白皙的肌膚曬成小麥色。我父母剛到美國時，對於美國人夏天曬太陽的行為很不理解，我們每次去海邊，他們會遠遠地坐在蔭涼的地方。

很長一段時間，我並沒有曬太陽的閒情，即便去海灘，也會躺在大大的遮陽傘下；可是有一次體檢，醫生說我缺乏維生素D，便警覺起來，開始有意識地曬太陽。在網上看見有人推薦曬背，覺得此法甚好，不用擔心紫外線對臉部的傷害。

家裡的早餐屋兩面是大窗，一面朝南，一面朝東。 正值冬天，太陽從早晨到下午，明晃晃地長驅直入，大半個房間都沐浴在陽光裡。在家工作，每天背對太陽，讀書或者上網，太陽暖暖地照在身上，溫暖蔓延至四肢百骸。

當時父親聽說我每天曬太陽，便說，曬太陽不能隔著玻璃窗的，隔玻璃窗曬太陽不僅無益反而有害。屋外天寒地凍，我自然是在窗子裡面曬太陽，但在父親的強調之下，我上網查詢，原來隔著玻璃窗曬太陽真是有害無益。

網上是這麼說的：紫外線是分類的，到達地面的基本有UVA和UVB，玻璃能有效阻擋紫外線裡的UVB，這正是我們的皮膚合成維生素D必需的，但卻不能有效阻擋UVA，這個會增加我們患皮膚癌的可能。我只得穿上冬衣，走出屋外去曬太陽。冷風寒冽，吹得臉頰生痛，不過走到明媚的陽光下，又感覺柔和了些。

有時候也會在陽光下散步。夏日樹木葳蕤，綠樹蔭濃，小鳥在陽光下啁啾鳴瑟；秋日滿目斑斕，層林盡染，落葉在陽光下繽紛奪目；春日枝頭新綠，萬物更新，春花在陽光下格外嬌豔； 即便冬日，雖然樹枝荒蕪，但一切都變得清晰明亮，橋下的小溪水流清澈。

無論哪個季節，只要有陽光，就讓人心情燦爛。