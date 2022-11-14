我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

忘年交的真情

久彌

人生會碰到很多意想不到的好事和壞事，疫情當然是大壞事，但壞事中有時也會有好事出現。

我們住的小城，大致可說是和中國社區脫節的，僅偶然到亞特蘭大參加書香社等活動時，會順便去中國城採購一點必需的中國食物；疫情之後，書香社等活動也停止，就去得更少了。我對中美節日向來都不大重視，而在這全老美的小城，中國節日經常是無聲無息的就過去了。

我們很幸運，有一對年輕藝術家夫婦，因談得來，不嫌棄我們老邁，而自稱是我們的忘年之交，雖然平時和我們並不常見面，然而疫情開始，他們想到我們封閉在家，可能斷了中國食物，就主動買了，並加上自作的點心，不辭遠道送到山裡來，而且顧慮我們的健康，最先幾次話都不多說，解釋完食物的儲存和加溫等方法就回去。此後每逢年節，都會送應景的食物來，使我這從不注重過節的人，反增添了個過中國節日的新趣味。

今秋疫情稍緩，他們就帶了醃漬好的排骨，抽空到山裡來烤肉，可說是陪我們過了一個罕有的中秋節；那帶來的月餅和其他美食，我們就又有得吃一陣了。

他們風華正茂，先生是美國知名藝術大學的教授，太太是服裝設計師，兩人有私人工作室，開班教授各種繪畫和服裝設計及縫紉，生活緊湊繁忙，不言可喻。

太太還精烹飪，好吃的東西好像沒她不會做的，不僅比店裡買來的好吃，而且健康，因她不加防腐劑等；更難得的是，在為我們做菜前，她一定會先問我還喜歡什麼、有什麼需要改進的，她就會特別為我們調整做法，以更合我們的口味，如粽子，月餅都做我們喜歡的種類；辣醬則因我這湖南人就加得更辣；小卷因我牙齒不好，就切成小片等。她這樣的細心體貼，若非親受，是難以置信的，我的受之有愧和感激，自是難以言宣。

食物固然是口腹之欲的實惠，其實最珍貴的是他們那出自內心，無私的真切關懷，然而若不是疫情，以我們平日那樣淡淡的交往，也顯現不出他們這樣仁厚慷慨的天性，和對我們的真實友情。

在我們這一輩的朋友，多是自顧不暇之際，我不禁想 ，何其有幸，竟有如此年輕好友，能在這種時刻對我們這樣體貼照顧。這不能不說是因疫情這大壞事，而牽引彰顯出的一件好事，也可見人間處處仍有溫情的。

疫情 亞特蘭大 醃漬

上一則

華人博物館的後起之秀

下一則

曬太陽

延伸閱讀

麥當勞將於11/19中國城派贈感恩節火雞

麥當勞將於11/19中國城派贈感恩節火雞
伊州州務卿辦公室外展流動服務團隊　來華埠為近80人更換ID/駕照服務，廣受歡迎

伊州州務卿辦公室外展流動服務團隊　來華埠為近80人更換ID/駕照服務，廣受歡迎
秋日小城遊

秋日小城遊
月餅盒

月餅盒

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22
可樂王∕圖

我是美國老司機（上）

2022-11-07 02:02

常在我心的民歌

2022-11-12 02:02

惆悵不已

2022-11-10 01:00

當我老了

2022-11-09 02:00
徐至宏∕圖

錢會說話（上）

2022-11-13 02:02

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助