人生會碰到很多意想不到的好事和壞事，疫情 當然是大壞事，但壞事中有時也會有好事出現。

我們住的小城，大致可說是和中國社區脫節的，僅偶然到亞特蘭大 參加書香社等活動時，會順便去中國城採購一點必需的中國食物；疫情之後，書香社等活動也停止，就去得更少了。我對中美節日向來都不大重視，而在這全老美的小城，中國節日經常是無聲無息的就過去了。

我們很幸運，有一對年輕藝術家夫婦，因談得來，不嫌棄我們老邁，而自稱是我們的忘年之交，雖然平時和我們並不常見面，然而疫情開始，他們想到我們封閉在家，可能斷了中國食物，就主動買了，並加上自作的點心，不辭遠道送到山裡來，而且顧慮我們的健康，最先幾次話都不多說，解釋完食物的儲存和加溫等方法就回去。此後每逢年節，都會送應景的食物來，使我這從不注重過節的人，反增添了個過中國節日的新趣味。

今秋疫情稍緩，他們就帶了醃漬 好的排骨，抽空到山裡來烤肉，可說是陪我們過了一個罕有的中秋節；那帶來的月餅和其他美食，我們就又有得吃一陣了。

他們風華正茂，先生是美國知名藝術大學的教授，太太是服裝設計師，兩人有私人工作室，開班教授各種繪畫和服裝設計及縫紉，生活緊湊繁忙，不言可喻。

太太還精烹飪，好吃的東西好像沒她不會做的，不僅比店裡買來的好吃，而且健康，因她不加防腐劑等；更難得的是，在為我們做菜前，她一定會先問我還喜歡什麼、有什麼需要改進的，她就會特別為我們調整做法，以更合我們的口味，如粽子，月餅都做我們喜歡的種類；辣醬則因我這湖南人就加得更辣；小卷因我牙齒不好，就切成小片等。她這樣的細心體貼，若非親受，是難以置信的，我的受之有愧和感激，自是難以言宣。

食物固然是口腹之欲的實惠，其實最珍貴的是他們那出自內心，無私的真切關懷，然而若不是疫情，以我們平日那樣淡淡的交往，也顯現不出他們這樣仁厚慷慨的天性，和對我們的真實友情。

在我們這一輩的朋友，多是自顧不暇之際，我不禁想 ，何其有幸，竟有如此年輕好友，能在這種時刻對我們這樣體貼照顧。這不能不說是因疫情這大壞事，而牽引彰顯出的一件好事，也可見人間處處仍有溫情的。