華人博物館的後起之秀

美國首都華盛頓素以擁有世界最大的史密森尼博物館 體系而聞名，繼紐約、洛杉磯和芝加哥等大都市後，華盛頓特區幾年前也填補空白，創辦了自己的美國華人 博物館，雖然只能算小老弟，但它不甘落後，建館伊始就不斷地推出各種不同主題展覽，積極服務社區和民眾。

博物館工作人員所穿T恤的背後都印有「美國華人的故事就是一部美國故事」字樣，清晰地表達了博物館矢志襄助華人融入美國社會的強烈願望。

我於今年中秋節登門造訪，正趕上花好月圓佳節慶典，參與了一連串精彩紛呈的活動，包括月餅品嘗、太極拳教授和燈籠製作等，可謂豐富多彩，老少咸宜；一到大門口，我就被坡道兩旁懸掛的兩排大紅燈籠吸引，讓人頓生喜洋洋之感。

博物館地處首都心臟地，距離白宮不過四個街口之遙，該棟樓房建成於一九○七年，二○一六年大規模整修，次年即被早有勃勃雄心的美國華人基金會接手，從此華人博物館有了大展拳腳的棲身地，大華府 出現一個全新景觀處和打卡聖地。

進入一樓大廳，樓房裝修精緻，褐色木地板清潔平整，台階為光滑白色大理石，樓內也有小巧的電梯供人們使用，只是室內面積沒那麼寬敞，每個樓層就前後兩個展廳，不過小巧似也有其益處，讓人感覺緊湊，氣氛熱鬧。

底樓左邊是接待台，牆上貼有四個樓層展覽內容的概述。右面牆上有好幾個鏡框，嵌貼的都是各階層普通美國華人形象，體現了美利堅這個移民大國的廣泛民眾基礎。正對面牆上書寫「中國人在美國的兩百三十四年」大字，其右側兩塊大屏幕展示了華人來美後所經歷的重大事件，最廣為人知的當屬開發西部時的築路華工和他們的血汗遭遇。

大廳右邊擺放一張圓桌，孩子們在桌前排起長隊，耐心地等待一名中國女畫師為他們在手背或臉上繪製花卉和扇面等藝術。展示華人書法家作品的二樓前廳臨時變為兒童故事會場所，地毯上坐滿了年幼的男女「信徒」，專心地聽一個西裔女館員講述華人女作家林佩思的「為小星星做的大月餅」童話故事。

三樓展出的是中國的刺繡藝術，主要有蘇繡、湘繡、粵繡和蜀繡等四大名繡，其中當以蘇繡歷史最為悠久和藝術表現最為上乘。比如牆上懸掛的一幅蘇繡山水畫精品，全靠針針彩線把縹緲的雲彩、高聳的山嵐、優雅的亭台和紅色的印章等出神入化地呈現其間，讓人讚嘆不已。

四樓的展覽主題是「來自中國的瓷器」，以稀有的實物和簡練的文字為觀眾展示早期中美貿易的歷史真實。展品中有一個一八二○年代美國貿易商使用過的木製茶葉箱，清楚地印刻中文「烏龍名茶」字樣，顯示它是用於裝載武夷山區烏龍茶的器具。

活動結束後，我向男主持人請教博物館經費問題，他再三強調華人博物館是私人機構，不隸屬史密森尼體系，無任何官方撥款，全靠基金會和社會各界捐助。

聯想到前段時間，美國多地出現歧視甚至仇恨華人的惡潮，給在美華人身心都造成傷害。在此背景下，華府美國華人博物館的橫空出世，和它立志向所有訪客講述華人故事的宗旨就更顯重要和深具現實意義。

如你尚未置身這個博物館中的後起之秀，不妨擠出時間抽身走訪，親自鑑賞它精心設計的展覽，感受它為華人樹碑立傳的不懈努力，同時也和博物館一道投身於為華人伸張正義的宏大行列。