外孫女在美國出生，不到半歲就到老外的托兒所，從會哭、會笑到會說話，脾氣也見長，現在已兩歲多了，平時只有在家裡媽媽教她幾句漢語，上外公、外婆家中文才派上用場。

上周末，女兒、女婿帶外孫女回來，四個大人湊一桌切磋幾牌麻將，外孫女自己在一旁玩她新鮮的玩具，不一會她就厭倦了那些玩具，這時外孫女被冷落有點不樂意，一向可供「使喚」而且雷厲風行的外婆坐在牌桌上，她似乎也叫不動了。她開始搗亂，抓了外婆面前的兩張麻將牌丟到地上，可是媽媽生氣了，罰她面壁（Time-out），計時要她用中文從一數到三十才可解除。

平時叫外孫女用中文數數，要憑她高興，斷斷續續，愛數不數，沒想到這時她竟然一口氣數到三十，不僅解除面壁，還贏得大家的讚賞和掌聲。

在美國不可體罰小孩，管教小孩就要小心翼翼，總是誇獎、表揚、鼓勵為主。美國大教育 家杜威（John Dewey）教授說：「人類後來的良心稍有發現，覺得對於兒童施用體罰究竟有點不忍，於是另換一種較近人道的方法，就是用獎賞去騙他們，考得好就獎勵一盒糖果。這真是叫小孩吃苦藥加點糖的辦法，只是刑罰改賄賂罷了。」實際上，只說好話也不是萬能的，聽慣了賞識誇獎的小孩當沒有人誇獎時，他們會感到失落和沒有自信。

美國新罕布希爾大學默里·施特勞斯（Murray Straus）教授的追蹤研究顯示：家長都希望孩子聰明，但家長以打屁股等體罰小孩，可能會使小孩的智商（IQ）下降。懲罰像是一帖藥，我們應用時除了看療效，還要看其副作用，因為它可能使孩子失去自尊。

可小孩成長的過程又少不了犯錯，適當地批評和懲罰也是必要的，困難就在如何才叫「適當」。在美國，小孩犯錯時，常用手段是「Time-out」，就是暫時把小孩隔離開，如叫他面壁，讓他反省。

在美國講英文的環境裡，讓小孩有興趣學中文也是不容易的事，沒想到中文計數也成了面壁計時器。

我在想，下次外孫女再犯錯，應該罰她三十倒著數，倒計數清零。