我居住的社區位於曼哈頓的晨邊高地（Morningside Heights），有近千戶人家，據說這是美國學歷最高的社區之一，平均每戶就有一人擁有博士或碩士學位；這是由於社區建立六十五年來，一直居住著許多擁有高學位的中國留學生 。

社區之所以有這麼多中國留學生，是因為在步行五分鐘範圍內，就有常春藤名校哥倫比亞大學等五所大學。從二十世紀初起，大批中國學生來此留學，顧維鈞、胡適、蔣夢麟、馬寅初、陶行知、羅隆基、徐志摩、梁實秋、侯德榜等先輩的光輝名字，永遠刻在中美文化教育 交流史上。

一九四五年前後，又有大批中國留學生來到哥大 ；一九四九年中國大陸政權更迭，他們面臨何去何從的抉擇，許多哥大留學生滿懷報國熱情回到大陸；也有不少人在歷次政治運動中慘遭打擊，一生飽經坎坷；還有許多留學生，既沒有去大陸，也沒有去台灣，而是留在美國工作，或成為聯合國雇員，平安度過一生。他們中有些人成績斐然，例如諾貝爾物理學獎的獲獎者李政道、有「中國居里夫人」之稱的吳健雄女士、文學評論家夏志清、歷史學家唐德剛等，都是傑出的哥大校友。

一九五七年，洛克菲勒集團在晨邊高地建六座二十一層居民樓，占地九英畝，取名晨邊花園 （Morningside Gardens）。此社區有個鮮花常開、綠樹成蔭的大花園，在寸土寸金的曼哈頓，這樣的社區花園極罕見。

兩室一廳的公寓，當年僅售五千美元左右，吸引了哥大許多教職員工前來購房，由此奠定了社區居民的高學歷水平。首批定居的數十位中國人中，有退休後來美的國府官員，更多的是找到了工作的老留學生。留學生們還依託社區，成立了基督教團契，吸收許多居住在哥大附近的華人，加強了彼此的聯繫與團結互助。

進入二十一世紀初，社區花園裡還常有一九四○年代老留學生們散步。隨著時間推移，這些留學前輩垂垂老矣，逐漸凋零；然而社區裡的華人未減反增，因為又有我們這一代中國留學生陸續遷入。由於歷史原因，從一九五○年起中國大陸與美國的文化教育交流陷於停頓，直到一九八○年代才有我們這一輩留學生來到美國，也就是說，我們是在中斷三十年後，來美國的首批中國留學生。

我們這輩留學生，是歷代留學生中經歷最坎坷的。年齡最大者，在反右與文革中慘遭打擊；年齡較小者，一九六○年代時正值求學黃金年華，卻遭遇文革，學校停課，被迫上山下鄉接受「再教育」，白白浪費了十多年寶貴青春年華。正因為如此，我們對來之不易的留學機會倍加珍惜。

我們這輩留學生，也是歷代留學生中生活最艱苦的。一九四九年前的留學生大都獲得國家的留學基金，在美國生活無虞；現在的小留學生，則由家境殷實的父母負擔學費，而我們這輩留學生，多數人在出國前成了家，上有老下有小，隻身來到美國時，口袋裡只有按規定兌換的五十美元，我們不得不在課餘打工賺學費，從微薄的生活費中擠出錢來貼補家用。

時至今日，我們社區的一九八○年代留學生，許多人年過花甲面臨退休，不少人年逾古稀，還有人年屆耄耋，更有先行者已經離開這個世界。不過我們不必過於感傷，新陳代謝本是自然規律；比我們年輕的一九九○年代留學生已經來我們社區定居。作為承先啟後、繼往開來的獨特一代，我們一九八○年代留學生向命運抗爭過、為留學奮鬥過；我們在美國刻苦學習過、勤奮工作過、也認真生活過，這就足以能夠問心無愧、告慰此生了。