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疫中申辦醫保

老四

疫中度過近三年的鬱悶日子，就在拜登宣布疫情結束，望眼欲穿苦盡甘來的秋天，妻子突發頸椎病，無法繼續堅持工作，只得辭職回家，讓我們一夜回到解放前，從中產階層跌入勞苦大眾的行列。雖說一日三餐尚能維持，但全家失去醫保讓我們如芒刺在背，隨時都有可能陷入無錢醫病的深淵……。

我是癌症倖存者，又患高血壓和糖尿病，屬高危人群，不可一日無醫保。迫於無奈，妻子陪我去社保局了解能否申辦醫療保險福利

我們懷著忐忑不安的心情，沒有預約就貿然敲開社保局辦公室的大門。工作人員問清原委後，發給我們每人一個口罩，讓我們取號排隊。我環顧四周，只見十幾個接待窗口整齊隔開排列，大約一百多平米的等候室，幾十個戴著口罩不同族裔的人，安靜地坐在相隔六尺安全距離的座位上，都盯著電視屏幕等候叫號。

在等候的兩個多小時裡，看到一個怒氣沖沖的老年人，大聲責備侵犯了他的權利要投訴。只見經辦人不急不躁地繼續和他好好說話，穩定他的情緒後，還把複雜的醫療保險福利制度如數家珍，深入淺出地解釋清楚，並耐心地回答他提出的問題，很快澆滅了老人的怒火。

一般來說，從提交申請到批准醫保福利的時間比較久，根據不同的情況要一到三個月不等；但也有特殊情況，急事急辦，甚至會在二十四小時之內辦理好。我也看到一個手扶輪椅的老人，符合加急辦理的條件，他在離開社保局前說了一句很動情的話：「你們都像天使。」

我根據廣播叫號來到九號窗口，一位中年白人女工作人員耐心地聽完了我的陳述後，和顏悅色地詢問了我何時來美國、是否有工作等情況後，簡明扼要地告訴我們：「根據美國關於低收入人群的政策，和我是長住美國已有五年的綠卡持有人，符合申請條件。」好消息讓我們不敢相信，連忙道謝。

她一面幫我複印駕駛證、綠卡和社保卡，整理好申請材料報批，並幫我預約下次電話問話的具體時間，一面關懷備致地說：「按照申請流程，要等下次電話問詢通過後，才能批准你的醫保申請。」根據我妻子工作多年的積分情況，我可以享受只交最低醫保費的優惠；如果還有困難，建議我去州政府主管醫保的部門，了解是否可以申請全部免交醫保費。

親身經歷申辦醫保全過程後，一股暖流浮上心頭，社保局的工作人員不但有較強的溝通能力和工作能力，而且面對弱勢群體，耐心、細心和關心。在政策許可的範圍內，不遺餘力地想辦法提供幫助，不是親人勝似親人。

大約在等候一個多月後，我接到了社保局審批人員的電話，在詳細了解我的基本情況後，當時就告訴我，批准了我的醫保申請，讓我如沐春風，解除了看病醫病的後顧之憂，能夠滿懷感恩之心安享晚年。

醫保 醫療保險 福利

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