今年復活節的周末，我們全家人一起飛去西雅圖 旅行。旅行最後一天，參觀西雅圖著名的玻璃博物館 （garden and glass museum）。

那天的西雅圖，陽光明媚，難得的好天氣。買好票，順著人流走進博物館，從明亮驟然跌落進黑暗，門裡門外，兩個世界。

光怪陸離五色流彩的燈光閃爍輝映，彷彿一腳踏進迷彩玄幻中。強烈的色彩，明滅的光影給予視覺巨大的衝擊，瞬間產生的震撼，似乎把人的靈魂擊暈，意識模糊，恍如脫離塵世，身不由己在光與色彩中飄移，這是一種之前從未有過的體驗。大腦皮層神經被刺激得迅即進入一種極其亢奮迷幻的狀態，不由自主，隨著色彩、追著光影，任其帶領無意識追隨。

博物館裡可以隨便拍照，我看到幾乎每個遊客都依次拍過每一件展品，我也不例外，穿梭在閃爍的霓虹燈影裡，欣賞一件件造型各異、色彩紛呈的玻璃藝術品，美輪美奐的藝術品幾乎使用了世界上所有的色彩和色彩混合後折射的繽紛光影，讓我身處一個色彩斑斕燈光迷離的世界，如夢如幻，流連忘返。

在展廳中欣賞一件件奇幻的展品，沉醉於燈光和色彩的美妙享受中，全然適應了黑暗中光影流動。順著人流一步跨進又一扇門，以為是另一間展廳，亮光撲面而來，趕緊瞇起眼睛，慢慢適應有些晃眼的明亮。一個巨大的長方形空間，弧形玻璃屋頂、四面落地玻璃窗，明亮、開闊，視野豁然開朗，呼吸瞬間舒暢起來。

從弧形大廳走到外面，清風徐徐，空氣清甜。大廳南面有一座小型花園，樹木環繞，鮮花綻放，各色各型的玻璃藝術品點綴其間，陽光下失去了黑暗裡耀眼奪目的光芒，在鮮活蓬勃的花草樹木面前顯得黯淡無光，了無生機，驚覺那些造型奇異 炫人眼目的玻璃藝術品，只能在黑暗中藉著燈光製造出迷幻效果來博人眼球，刺激人的神經。

我對先生說，博物館的設計師很懂人的心理，一進博物館就給予強烈的視覺衝擊，使人誤以為進入人間仙境，不禁感嘆，原來有些炫人眼目的美麗，只能在黑暗中藉著燈光才能展示，陽光和黑暗竟是如此不可兼容的兩個極端，自己又是多麼享受陽光下的明亮，多麼熱愛這花草樹木的自然世界。