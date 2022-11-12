暑假去了紐約，肯定不會錯過美術館 、博物館 。

所羅門‧古根漢美術館（Solomon R. Guggenheim Museum），是一座位於紐約市曼哈頓上東城的現代美術館，美術館之所以出名，因為是由著名建築師法蘭克‧勞埃德‧萊特（Frank Lloyd Wright）設計的，它於一九五九年建造完成，二○一九年被評為世界文化遺產。

上午近十點抵達美術館，那天卻關門，每周二固定休館，令我遺憾。

從街上看過去，這棟建築物像是沿著柱狀物纏繞堆起的白色圓形頭帶，並且由下往上逐漸加寬。古根漢的外觀與周圍四四方方、典型的曼哈頓建築物相比，形成了強烈的反差，建築師萊特曾表示，他這美術館使得不遠處的大都會 藝術博物館看起來像個「異教徒的空屋」。

我沿著第五街向南走，走了五、六個街廓，就到了大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art，暱稱The Met），它是世界上最大的、參觀人數最多的藝術博物館之一。The Met 展出的面積大又廣，陳列的藝術品博又雜，我一整天待在這博物館內，也看不到它的十分之一。

當天正巧有一年一度的促銷活動：「哩內博物館」(Museum Mile)，即第五街上一哩內有八個各具特色的博物館，當晚六點至九點可以免費入館參觀。這一哩路的第五街也因活動被清空，禁止車輛進入，只有行人在其間自由自在地行走，熱熱鬧鬧。晚上六點整在The Met前的階梯廣場有個開幕儀式，簡單、隆重又熱鬧，不少名人、官員們來致詞，新聞記者也來攝影報導。

得知古根漢美術館晚上六點到九點會開館，還可免費入館，我立即走往該美術館，但只見長長的排隊人龍，人龍見首不見尾，尾巴在何處？我由入門口順著人行道上的人龍走去，走到街道尾左轉再走，仍然不見尾，再走到街尾繼續左轉，遠遠望去，只見悠閒排隊的人群，仍然不見尾，又走到街底再左轉，是的，人龍尾巴已接到美術館入門口了，繞了一大圈呀，免費入館可真吸引人。

排了一個多小時後，終於進去了。古根漢美術館的內部，一環又一環向上盤旋而升，觀景廊從地面形成緩緩升高的螺旋走道，直達建築物頂部。頂部正中央是一個由一百六十九塊玻璃面板組成的透明圓頂，像一巨眼（oculus），寬近六十英尺，光自然照入，展現了自然光與建築融為一體的哲思，更使館內的觀者欣賞藝術的體驗更加生動。藝術品沿著螺旋環繞的牆面依序陳列，這現代化的設計，理念來自瑪雅文明遺址蝸牛（El Carocol）天文台。

我搭電梯到最頂層，徐徐緩步盤旋而下，在第三至第五層，是藝術家瓦西里‧康定斯基 （Vasily Kandinsky）有關「繞圓圈 」（Around the Circle）的展覽。康定斯基說：「圓是最大對立的綜合，它以單一的平衡形式結合了同心和偏心。」他以「繞圓圈」為主題結合了形形色色的變化，他的畫作與建築物上升螺旋的設計緊密契合，像是一條以圓周運動返回自身的線，是融合、轉變與自我意識的象徵，是一個自我審視的螺旋。

九點結束，原車、原路返回。走了一大圈，許多小圓圈，形形色色，我又回到原點。