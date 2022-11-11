多年未見的朋友遠道而來，我們相約一起到蒙特利爾半島的十七里風景線遊玩。這條風景線沿著太平洋的海岸，一邊是遼闊無際的太平洋，波瀾不驚地拍打著沙灘，一邊是茂密的森林曲徑通幽，有時候碧空如洗，有時候雲霧繚繞變幻莫測。我們穿梭在森林和大海之間，一邊愉快地談起往事和生活的變化，一邊不斷地被變化的景色驚艷著，不知不覺已經到中午了，需要吃飯休息一下了。

這時正好來到圓石沙灘，我們徑自走進這裡的餐廳，雖然沒有預約，前台服務生還是把我們帶到一個舒適的沙發座，透過寬敞明亮的窗戶面向蔚藍的大海，美麗的景色令人心曠神怡。

服務生是一位小伙子，端茶倒水甚是殷勤。點菜的時候，聽到我們三個人點了兩份魚和薯條，不禁問到：「為什麼不是三份呢？」我們很詫異，問：「為什麼是三份魚和薯條呢？」他想了一下說：「還有我的那一份呢？」我們全都被他逗樂了。

點過菜後，我把菜單遞還服務生，他客氣地問：「還需要什麼嗎？」我說：「就這些吧，謝謝，不要忘了給你自己也點一份魚和薯條啊！」他開心地笑了。

服務生與客人親切交流，不僅令客人賓至如歸，也讓工作變得輕鬆愉快。顯然小伙子對客人的需求很上心，發現魚和薯條頗受歡迎，好奇為什麼三個客人沒有全部選擇這道菜？並且直率地表達了自己的疑問；當看到他的問題讓我們錯愕時，及時用一個幽默的應答化解了尷尬，讓點菜繼續進行。

親切幽默的人情是旅途中難得一見的風景，那天我們留給他的小費，足夠他面朝大海，盡情地享受一番美景美食 了。

有時候機智幽默的應對，會讓平淡的生活像是加了調味料一樣變得別有滋味。幽默常常反映了人們對生活的觀察、體驗、以及充滿智慧的反應；換個視角看世界，也許會發現一道亮麗的風景。

人們常說，生活中從不缺少美，而是缺少發現美的眼睛。那麼如何才能擁有一雙發現美的慧眼呢？宋朝的文學家蘇東坡與佛印的故事就頗有啟迪。

東坡先生和佛印是好朋友，常常一起吟詩作賦、參禪打坐。一天，東坡先生突發奇想地問佛印：「在您眼中，我像什麼啊？」佛印說：「您在我眼中像佛祖。」東坡先生卻嘲弄佛印說：「在我眼中，您像一堆牛屎。 」

東坡先生以為自己占了便宜，回家後得意洋洋地把這件事講給了妹妹聽；蘇小妹聽了卻不以為然，對哥哥說：「一個人若心中有佛，他看誰都像佛。一個人若心不清淨，他看誰都像牛屎。大哥心不清淨啊！」

我對這個故事一直心存懷疑，當年東坡先生因為「烏臺詩案」被貶黃州陷入生活困頓時，不僅寫出很多優美深刻的詩詞文章，還創造了美食「東坡肉」，充分反映了他不但善於發現生活中的美好，更積極地創造美好生活，與故事中的東坡先生大相逕庭。

姑且不論故事的真實與否，我們不妨藉這個故事提醒自己時時照拂內心，以期與美麗的風景相遇。