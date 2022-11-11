我從小就喜歡打乒乓球，少年時的最大願望就是能被選入學校的乒乓球隊。可惜窮人家的孩子長得瘦小，不起眼，沒人理睬。進不了校隊，沒有球台可打，我就自闖江湖，任何有台的設施都成了我的乒乓球台。

奢侈的如水泥乒乓球台；中等的如街頭菜店的售貨台；再降一級的是家中的桌椅板凳一拼成台；最簡陋的乾脆就在自家院子的水泥地上畫一個球台。

時間一躍到了老年，移民 美國後，家裡買了乒乓球台放在車庫，經常和曾經是校隊的太太揮拍上陣，球藝日益長進。球技提高的我有時也到社區中心去打比賽，也會贏上幾盤，時不時品嘗一下勝者的喜悅。

疫情 開始，哪兒也去不了，太太又去女兒家長期照看外孫，我就落了單。在沒人打球而抓耳撓腮之際，新球友出現了，是小舅子，他小時候也是校隊的。本來小舅子多年不打，對乒乓已沒有興趣，可他最近的血糖 有點高，醫生建議他多運動，這也正好給我送了個球伴。

小舅子是正規軍，久不上場，手生；我是遊擊隊，經常混跡於街頭巷戰，手熟；所以一開始都是我占上風。當時心裡的那股得意，把從小被校隊拒之門外的憋屈一掃而光。小舅子出身正統，但老是輸球，心裡也是急赤白臉的，在這種形勢下，兩人都對比分都看得很重，經常為了一分爭得面紅耳赤；對發生的規則有爭議說服不了對方時，還發信息給國內的內行朋友尋求仲裁。

正規軍畢竟還是正規軍，經過一段時間，小舅子的基本功恢復，凌厲的抽殺開始令我難以招架，形勢的變化使得我對比分看得更重了，終於有一天，局勢的升級導致了戰爭的爆發。

我倆的比賽通常都是我數分，那天在我剛喊出比分五比八時，他便高聲地打斷我說，「不對， 是五比九（對他有利）」。我清清楚楚記得上一個球是五比七，怎麽現在就變成五比九了？這麽明顯的篡改和賴球我豈能忍耐，於是我就和他爭吵了起來。我倆越吵越兇，互不相讓，一氣之下，我把球拍一摔，將手中乒乓球一揚，中斷比賽，起身回到房間，把他獨自甩在車庫。

太太知道這件事後，覺得我六十多歲的人居然幹出了六歲小孩的事，太無理；平靜下來我也覺得有些不妥，第二天就給小舅子打了個電話，表示道歉。事後想想，我們可能都是無辜的，罪魁禍首應該是前期的老年癡呆症，只是不知道這個老年癡呆的載體是我們之中的哪一個。

這場風波過後，我們都知道是求勝心切使我們走偏了路，以前的焦點是死死看住比分，因之輸球一方，心情沮喪；如今的策略是用諷刺挖苦和貶低對方，以此為樂。現在每天晚上大汗淋漓的七局大賽，幫我們提高了球技，降低了血糖，怡情悅性，場場雙贏。