有道是「人離鄉賤，貨離鄉貴」，雖然隨著華人 移民增多，中國超市也如雨後春筍一樣，層出不窮，兩岸三地的食物都不虞匱乏，但礙於氣候，有些新鮮蔬果在地培植不易，就物以稀為貴了。

龍眼、荔枝等含糖量多，又富含熱量的高檔水果，我可以不為所動，但含蛋白質 、脂肪等營養物質，又清脆爽口的茭白筍，我就念念難忘了，記得早年實在想念時，我們買過真空包裝的，但大失所望，因為味道完全走樣。今年八、九月時，發現超市竟出現新鮮茭白筍，只是一磅十元，比龍蝦還貴。隨著紐約通膨急速上漲，很多食物像是蛋、牛奶等日常必需品，價格整整翻了兩倍，因應之道，只有盡量挑選應時在地的蔬果，或著趁周末超市特價時買。

上周發現世界日報有家超市廣告，茭白筍竟然一磅只賣四元，我在超市開門兩個多小時後去買時，店裡人滿為患，茭白筍也銷售一空。還好次日再去，貨又補上，我買了四根回來，上網查看有什麼烹調祕方，竟然發現好幾個美國華人種植茭白筍的視頻。

版主再三強調，種植茭白筍比想像要容易千倍，她去年忙到絕望，今年研究改進，用三個大水桶，各填入一半的普通黃土，經過幾個月瘋狂灌水，終於長出膨大的茭白筍寶寶，估計可以採收二十根。

怪不得我每天去植物園 散步，都會看到有個坐北朝南、採光很好的三家庭陽台上，種了好幾桶有甘蔗那麼高的茭白筍，相信主人家未來天天吃茭白筍不是夢，只是因是水生，得謹防蚊蟲孳生。

我把茭白筍切片炒肉，約女兒和妹妹過來有福同享，大家都讚不絕口，真不敢想像，來美三十六年竟能初嘗新鮮茭白筍，而且並沒有像我擔心的「橘逾淮變枳」，味道甘美如昔，如果我還住在老家，明年肯定也會加入栽培茭白筍的行列，好盡情吃它個夠。不禁感嘆，多虧科技的發達和人類的智慧，地球村的美食已是天涯若比鄰了。