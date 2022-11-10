歷時兩個星期的美加西部自駕 遊結束了。全程約四千英里，相當於六千四百公里、途經兩個國家、跨越美國七個州和加拿大 的B.C和Alberta兩省、遊覽了五個國家公園（美國兩個，加拿大三個），留宿了九個城鎮和加拿大的班芙鎮（Banff）。

眾所周知，美國自二戰後，就建立四通八達的高速公路與許多的州際公路。美國是個非常適合自駕遊的地方，公路保養都非常好，一路上的標誌牌清楚，間隔多少距離有加油站和食品供應處都會列出；每到一定的距離，公路邊都會有短暫休息處與廁所。美國的短暫休息處造得相對完善，而加拿大的就簡單得多，短暫休息處就是兩個廁所，很少有供水的水盆。

自駕遊顯然是銀髮族最喜歡的一種旅遊方式。每天早上，在旅館、客棧的飯廳裡，都可以看到一對對的中老年遊客在用餐；每個自駕遊的車廂後面，除了行李箱，大都會 有個放冰的箱子（cooler），可以儲存食物或飲料等，像是個自駕遊的標配。

幾十年前，也曾帶著小孩自駕遊過，但都是行程匆匆，趕地方；現在退休後的自駕出遊，就可享受這種放鬆的旅遊方式了。

另外，透過這次旅遊，發覺自駕長途旅遊也是最好收聽音樂的時候，平時在家，很難能聽完一張音樂碟片，在外駕車時能反覆傾聽自己喜愛的音樂收藏，想不到這也是自駕遊的一個好處。

更重要的是，旅遊能增加知識，美國小說家亨利密勒（Henry Miller）有句名言：「一個人的目的地從來都不是一個地方，而是一種看待事物的新方式。」

的確如此，與中國人通俗的講法「行千里路，讀萬卷書」有異曲同工之意。每次旅遊回來，多少都會有收獲，這次的自駕遊也不例外，在這過程中，不但又學到很多以前不知道的事情和知識，同時也增加和豐富了人生經驗。