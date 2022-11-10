每次在電視上看到美國總統出國訪問時，總有一個拎著黑箱子的神秘人物，如影隨形緊伴著總統，原來黑箱子裡裝著核按鈕，當國家處於緊急情況時，只要總統按下核按鈕，美國境內的核彈 就可以在五十五秒鐘內實施核打擊。

冷戰時期，美國和蘇聯各有數千枚裝有核彈頭的飛彈瞄準對方，美國在茫茫無人區建立了許多的秘密核彈發射場，其中南達科他州 境內的荒漠中分布最多。冷戰結束後，美方拆除了所有民兵二號飛彈，摧毀發射場，只為教育目的僅留一處，並建成了國家公園，向公眾開放。

二○一八年，我們全家來到美國中西部度假，讓我如願以償實地參觀民兵飛彈國家歷史遺址，了解了核彈相關歷史。我們從南達科他州的拉皮德市郊藍調小狼酒店出發，直奔惡地國家公園東出口的「飛彈遺址遊客中心」。

這裡不但可以觀看飛彈專題電影、實物和圖片展覽，同時可以領取參觀券，身臨其境參觀發射井，深入地下掩體，參觀核彈模型以及發射操作台，了解總統核彈發射指令如何達到發射點。人們可以從一個玻璃屋頂，看到向遊客展示的一枚擱置在發射井裡的民兵二號飛彈。在飛彈左側，你可以看見一條操縱纜，那是與發射控制中心連接在一起的地下通訊電纜，它們能夠將一個正確的發射指令傳到飛彈的計算機系統中。

這是國家公園體系裡唯一一個專為冷戰開闢的場所，被人稱為毀滅人類工程的飛彈基地；但站在此地，我心中湧出五味雜陳的感覺：怵目驚心、恐懼、後怕、慶幸？難以名狀。整個世界的命運曾經就這樣被軍人掌控在手中，一旦發射出去，後果不堪設想，世界將毀於一旦。

人們對美蘇冷戰時期的一九六二年「古巴 飛彈危機」記憶猶新，而在世界的另一邊，前蘇聯也有一個類似的體系。蘇聯解體後公開的文件顯示，一九八三年九月， 不可想像的事情也差一點就發生了，斯坦尼斯拉夫中校接到情報說，美國已經向蘇聯發射飛彈，飛彈正飛過北極，他懷疑情報的真實性，便沒有將它轉給有可能下達反擊指令的更高級領導那裡。事後才知道，這是一次計算機失誤，好險啊！如果不是他正確的判斷，這個世界已不復存在。現在斯坦尼斯拉夫中校已經退休，他後來參觀了南達科他州的飛彈遺址，很多人認為他是挽救了世界的人。

這件事讓我確信，雖然我們生活在高度發達的科技世界中，但是人的決策都是由平凡如你我或中校那樣的人做出的，正是這些決策，決定世界的命運，維護世界和平，才是人類最終目標。

可是隨著今年二月開打的俄烏戰爭愈演愈烈，就在俄羅斯總統普亭表態，不排除對烏克蘭動用「戰術核武」的那天，拜登總統突然發出：核戰爆發的「世界末日」風險，堪比一九六二年古巴飛彈危機的警告，引發全世界的恐慌。我們衷心祈願世界和平，並希望即使戰爭狂人下達發射核彈的命令，也會有像斯坦尼斯拉夫中校一樣有良知的執行人員拒絕執行而拯救世界。