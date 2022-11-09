有次恰逢華人 社會傳統佳節，在唐人街華僑華人公園，由本地華人社團與相關機構合辦文藝專場，我在現場聆聽了精彩的彈古箏曲樂，看著表演者用手輕撥弦線，古箏曲一如流水聲，美妙極了。

過幾天，我去唐人街華僑華人公所辦事，剛好遇見彈古箏的陶先生與他太太。聽陶先生與太太說，初到西雅圖 那年，與女兒住在唐人街出租屋，共五層的出租屋房子狹窄，租屋者大多是各膚色移民 。一天，陶女放學回家對陶先生說，她想彈古箏。在老家小城市，有不少孩子愛彈鋼琴，陶女偏偏愛古箏，而陶女不管學什麼，陶先生與太太盡量滿足。

如今人在海外，陶先生禁不住有些犯難，彈奏古箏如果放不開，那就沉悶糾結難聽；如果施展開來，人家認為受到干擾報警投訴，古箏還能派上用場嗎？

陶先生問陶女打算在什麼地方彈古箏？陶女指指小客廳東南角。陶先生說，「左鄰右里上班下班打工謀生，或早或晚才能休息，換個角度看，要是鄰居干擾我們，又該怎麼辦？」陶女很自信，說不怕影響鄰居。陶先生唯有委託親人代購一台古箏，花費不菲寄至海外。

很快，陶先生與太太明白擔心多餘了，鄰居有十幾個與陶女年齡差不多的孩子，她放學回來，逐家挨戶邀請上門，輪流教他們彈古箏，這一來，鄰居特別喜歡將孩子送到陶家。

陶女彈古箏很好聽，華僑華人社團舉辦過中秋、賀新年文化活動，都曾邀請陶女上台彈奏，一曲落下，全場掌聲喝采。

不知何時開始，陶女沒再彈古箏，卻又成為陶先生與太太的摯愛，一年又一年過去，陶女有了更多愛好，不好古箏很正常。

某一天，陶先生與太太通過銀行貨款，付首期在靠近唐人街半面山坡社區購置新房子，從中挑選最大的房間布置為古箏室，下班回來，陶先生與太太經常在一塊彈古箏。古箏箏頭前後換了好幾次，陶女勸爸爸媽媽，說不用花大錢，不妨換一台新古箏。

陶先生不輕言放棄古箏，說使用這台古箏彈奏，雙手靈活，協調配合，奏出的曲樂悠揚動聽，連陶太太都有些詫異，她之前好歹做過老師，沒想到陶先生彈得比她更好。

某天傍晚，我們與陶先生聚會，他抱起古箏說：「請你們聽一聽，看我彈《漁舟唱晚》如何？」過一會，古箏曲悠然飄逸，使人輕易醉心在古箏聲中。

《漁舟唱晚》取材於唐代詩人王勃《滕王閣序》中的「漁舟唱晚，響窮彭蠡之濱」詩句，樂曲是二十世紀三○年代以來，在中國大陸流傳最廣、影響最大的名箏曲之一，描繪了晚霞夕陽輝映下漁人載歌而歸的動人畫面，以優美典雅的曲調、舒緩的節奏，表現心情喜悅的漁民舒爽自得、片片白帆隨波逐流、漁舟滿載而歸的情景。

住在唐人街的華僑華人都說，陶先生與太太彈古箏一如流水聲，最受人們歡迎的，正是那首《漁舟唱晚》。