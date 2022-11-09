與朋友或家人一起旅遊的經驗我們每個人都有，與外國朋友一起出遊也很多，但如果這個外國朋友還是你的上司大概就比較少了。我還真有這個經驗，而且不只一次。

史都華是我公司總部的高層主管，九○年代時公司發展中國的業務，任命他組織一個項目團隊去中國建廠。我那時在德州 分公司上班，因為有華裔背景和生產管理的經驗，被史都華招攬加入團隊一分子，他是我的頂頭上司。兩年後項目完成團隊解散，大家分別回到原來單位，但我和史都華因此結緣也一直保持聯繫。

史都華是位典型的美國菁英人士，可謂文武全才， 他和他太太露薏絲是美國賓州橋牌冠軍級高手，經常參加國際性橋牌比賽，他本人也是登山潛水樣樣都來。夫婦多年前參加了一個投資 共享項目，在墨西哥 旅遊勝地Cancun附近買了一個濱海的度假別墅，合夥者可以輪流去度假。他們大部分都是和親人們舉行家庭聚會，也經常邀請幾對橋牌好友在別墅舉行橋牌大賽，大家一起腦力激盪。

二○一九年，史都華邀請我和太太一起去海邊度假，我說我們不打橋牌，也未曾潛過水，他說這次只邀請我們兩位，是專門為我們設計的。我和太太看他這麼誠心，就應邀和他們夫婦在海邊的別墅共同生活了一個禮拜。每天的早餐和午餐由兩位太太一起設計，然後我們一起去超市採購。露薏絲個性直爽，年紀又長，我太太把她視為師母，兩人配合得很好。

因為別墅沒有電視，每天早上我們各自上網收查郵件，並追蹤國內外新聞大事，以不與外界脫節；吃完早餐我們一起去海邊漫步，或者在附近森林小徑健行，兩位太太經常在一起聊天話家常，也談股票投資交換意見。我和史都華有時也會騎腳踏車到附近小鎮探索墨西哥當地美雅土著的特色文化；當史都華去潛水活動時，我就坐在海邊看我帶來的書籍，聽著綿綿不絕的波浪聲，看著遙遠海上點點帆船，讓我心曠神怡。

每天晚餐，我們都是在附近的餐館進餐，那兒食物多元化而且物美價廉；晚餐後的活動是史都華特別從美國帶來一套套的團體遊戲，我們兩家分組對抗，很有意思。譬如有一種遊戲是猜謎拚字比賽，同組中一人給線索，另一人來猜，看哪一組先猜到算贏。和美國人比賽猜字，我們有點自不量力，他們夫婦用的一些英語詞句深奧，有些我聽都沒聽過，但我和太太結婚多年，有的是默契；譬如有一題是猜一種名酒的名字，我給太太的提示是：「我爸爸最喜歡的東西」。太太應聲回答：「強尼走路 （Johnny Walker）」，答對了！如此你來我往，咱們老中也能分庭抗禮。

今年疫情稍微好轉，暑假期間史都華又來邀約我們再次去別墅度假，我們欣然接受大家重溫舊夢。

三十多年前我們一起共事時，做夢也沒想到我們現在會一起度假，並像家人一樣在一個屋簷下生活，這種經驗值得珍惜，也讓我們之間亦師亦友的友誼，昇華到美好的境界。