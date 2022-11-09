隨著高科技的日新月異，人與人之間的聯繫變得無遠弗屆。我每天起床的第一件事，就是先打開平板電腦看LINE ，一方面看看我昨天發出去的訊息對方是否「已讀」，或是我的親朋好友和群組裡有沒有新的動態。

後來我覺察到，在小學、高中或大學的群組裡，常可以收到「如果你是六十五歲以上的，平日該如何增強免疫力 」和「當你老了，應該避免下面幾個動作」等類似訊息。說的也是，我的同學也應該都是六十五歲以上的老人了。

有一天，好久沒看書的我，興高采烈地到住家附近的圖書館 ，一口氣借了四本中文書，回到家往沙發上一坐，戴上老花眼鏡，準備好好欣賞「書中黃金屋」的時候，我突然覺得眼前的字竟然小得那麼不親切，讀起來好生吃力。我一時還不死心，拿起婆婆生前用的放大鏡，從上到下由右到左，試著努力往下看，只是沒看幾行字，就覺得兩眼痠澀發痛，只好放下放大鏡、摘下老花眼鏡，呆愣在那裡，心想這到底是怎麼一回事？其實很簡單，人一老了，身體各個部位都會很自然地退化。

既然從各方面來看，我已經是不折不扣的老人，那我該如何過老人應有的生活呢？想了想，就為自己列了個清單。首先，按時看該看的醫生，遵照醫囑定時服藥。我們都說「健康就是財富」，有了健康的身體，才能做自己想做的事情，如果身體出現狀況，應該馬上就醫，不要拖延。

其次，平日要注意飲食均衡，我們身體所需要的營養，大部分都能從日常飲食中獲取；飲食中無法提供的營養，可服用適當營養品補充。再來，天氣許可時，每天一定出去走路，走路是非常適合老年人的運動，除了可以接觸大自然呼吸新鮮空氣，還可以避免在家，花費太多時間上網。

最後一點是培養新嗜好、結交新朋友。多方面的嗜好能增進生活的情趣和加強大腦的活力，在和老朋友聯繫時，也要找機會認識一些新的朋友和年輕的朋友。年齡相仿的朋友，固然有許多共同話題可談，但能試著和不同年齡層的新朋友交往，對身心各方面都有好處。我們常說，「人是老了，但身心一定要常常保持年輕狀態。」

在此，我衷心希望每位老人和我一樣，能時時提醒自己，用實際行動來享受「當我老了」的生活。