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小鎮星期六早晨

潤蘇

經過了一周五天的繁忙工作，星期六的早晨，我們總喜歡帶上當天的報紙，去附近小鎮的一家餐廳吃早點。

這家店位在小鎮輕軌車站對街側面的小巷，點好餐後領號碼牌，自己找座位坐下等餐。

我們喜歡在室外的小庭院裡找張小桌坐下，一邊享受清晨的陽光，一邊看報，偶爾也交換一下一周來各人的見聞和瑣事，他等他的周六special quiche，我等我的最愛：半個法式雞肉三明治。

從這裡，我們可以看到轉角十字路口不時有輕軌車經過，叮叮叮的警戒鈴鐺和放下的欄杆，把車輛和路人擋下，路人包括晨跑、行走、遛彎、推娃娃車、遛狗還有騎自行車的。看報看累了，抬頭正好欣賞這一幅街景，細看，好像路上人數和狗兒數不相上下，難怪每天和我晨走時間相仿、出來遛狗的一位鄰居英國太太，有天和我說：「妳真有恆心，沒有養狗，還每天早晨出來走路。」看來西方人是為了遛狗才走路的吧！可見這裡養狗的人家有多少，而且極有教養，狗不亂咬，偶有遺留物，主人一定自行清理帶走。

來這家店吃早餐的人都是常客，大家都面熟，點頭互道早安。小鎮的人口多元化，年長的多半是來此早餐，或者點個甜點，喝咖啡看書報，和同齡朋友相會；而年輕的都是全家來，夫婦、幼兒加毛孩子，就像現在進來的這家：男主人前胸掛著一個袋鼠包，裡面是個小嬰兒，女主人推一部空著的娃娃車，還牽著一條狗鏈，那端是一隻毛色發亮的臘腸狗，一家人安頓在我們旁邊的一桌，狗兒也在桌下乖乖趴下。

忽然傳來噠噠的聲音，一下子庭院裡來了五、六位男女騎士，輕裝勁服，他們個個身著騎車的貼身衣褲，頭戴安全盔，腳蹬鞋底有槓子的特製鞋，難怪走起路來噠噠噠的。他們把車靠外牆停好，放下頭盔，想必今天的騎車行程已經完成了，到此休息順便吃早餐，聊聊天，也計畫下周的騎行路程。一陣喧譁過去，庭院又安靜了下來。

這時我們點的菜送來了，邊吃、邊喝、邊聊天，邊享受星期六早晨的悠閒、加州的陽光和小鎮安逸的街景，也是一種小確幸。怪不得巴黎人愛坐在香榭麗舍大道街邊的咖啡館，一邊喝點吃點，一邊看報，或看街上的人來人往和車去車來，要坐多久就多久，盡情享受人生，店小二絕不會趕人。原來這和我在小鎮星期六早晨的早餐，有異曲同工之妙呢！

咖啡 加州 英國

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