記得高中的國文課本裡，有唐朝韓愈的《祭十二郎文》，韓愈寫到自己：「吾年未四十，而視茫茫，而髮蒼蒼，而齒牙動搖。」

跟韓愈的年紀相比，我是更老之人，牙齒也不是特別健康。讀到「齒牙動搖」，我更是心驚膽跳，因為我的牙醫說，如果齒牙動搖，那下一步就是拔，沒有別的好辦法。齒牙動搖的原因可能是患牙周病、牙齦萎縮，如果不好好處理，最終的結局是整排牙齒全部掉光。

每次看牙醫，她都要我注意刷牙的方法，改進牙齦健康。今年父親節，兒子、媳婦送給我一支電動牙刷當禮物，給我驚喜，不過他們說是奉了牙醫之命（Doctor's order），我非收不可，不能退回禮物。

兒子一直使用電動牙刷，他牙齒也一向健康；媳婦最近在牙醫的勸告下也改用電動牙刷，牙醫注意到她的牙齒健康有顯著改善，才想到我也需要電動牙刷。

電動牙刷的把柄較粗，內含電池，它一次充滿電可續航兩個禮拜以上，所以一般出門旅行、搭遊輪，都不必帶充電器。電動牙刷的刷頭則比較細小，並可拆卸，約三個月才需要換新。

電動牙刷和傳統牙刷最大的不同是，前者的牙刷頭會自己震動，取代自己刷牙時上、下、左、右「刷」的動作，用電牙刷者唯一要做的動作，是把牙刷頭以四十五度角的方向放在牙齦與牙齒的交界之處，刷完一處，把牙刷頭移往下一處，如此而已。

雖然觀念上很簡單，實際用起來卻有想不到的問題，我向兒子、媳婦請教，也上網看了很多教學錄影帶，才慢慢了解電動牙刷的正確用法。

我犯的第一個錯誤是剛把牙膏擠到電動牙刷頭上，就急著開機，電動牙刷一震動，牙膏四處飛濺，浴室裡一片狼藉；正確的方法是等到有牙膏的牙刷頭壓到牙齒上，嘴巴微微閉上，再啟動電動牙刷，就不會有牙膏飛濺的場景。

電動牙刷一啟動，它會兩分鐘後自動關機，其間每三十秒會略停（Pause）一下，讓刷牙者分階段完成上、下、左、右四分之一的牙齒清潔。有一次，我原來裝填的牙膏不夠，想停下來補充牙膏再繼續刷，可是一開機就是新的兩分鐘，媳婦說她可以感覺到每三十秒的略停，所以第二次時提早關機，維持總共兩分鐘的刷牙時間；我的感覺遲鈍，抓不住每三十秒的略停，只好牙膏一次擠足，中間不關機。

網上有個影片，牙醫使用一種藥水，可以把牙菌斑顯像成紫色，他找了兩位志願者來試驗，用電動牙刷者刷得乾淨；用傳統牙刷者則無法清除所有的牙菌斑，如此證明電動牙刷比較有效。我用電動牙刷有三個月了，感覺牙齒乾淨許多，牙齦健康也有進步。

與韓愈的時代相比，希望二十一世紀的電動牙刷可以慢慢改進我的牙齦健康，久之，也可以解決我的齒牙動搖問題。