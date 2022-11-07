我們春日喜歡漫遊，秋高氣爽時，也喜歡隨興去附近一帶的小城逛逛。

這時的小城住家和商店都會有萬聖節 和感恩節的應景裝飾，多半是農家一般豐收的象徵，如南瓜、玉米桿、稻草人等很鄉村味的擺設，也有為萬聖節而做的，我們老中看起來覺得不是那麼賞心悅目的鬼怪裝飾，如把自家前院立碑弄得像墓園或骷髏頭等。這是文化差異，在老美心目中，鬼怪遠不如在我們心目中的恐怖可怕，反而是很有趣的；可能是在這裡待久了，被同化，我也喜歡欣賞他們爭奇鬥怪的製作匠心了。

這時小城常會有各種當令的慶祝活動，如藝術節、室外展覽會等，在藝術中心外的綠地或附近小公園舉行，除本地藝術家，有些規模比較大的，也會有很多外州遠地的藝術家來參加，展品除了各類繪畫、攝影、雕刻、陶藝作品外，也會有竹籐編製器物、手織衣服，和在南方極為流行、用碎花布拼成的棉被等。展場也會有爵士或鄉村歌曲樂隊演奏，並穿插其他節目助興，增加熱鬧歡樂的氣氛。

在涼爽秋陽下，邊蹓躂邊欣賞，和一些喜歡的展品作者聊聊他們的創作理念和經驗，也是偷得浮生半日閒的樂事。

此外還會有食物品嘗節，由當地的餐館聚在城中心廣場或附近公園，各設攤位，把拿手菜做成三兩口的小碟分量供人試吃，這可說是他們慣有的促銷活動，我們如果正巧碰上，當然不會錯過，這時正好可以同時吃到多種口味，可說正中下懷。我們出遊都盡量不去連鎖速食店，而去找當地餐館。

在這些小地方吃飯選餐館時，有一個竅門，就是去停著警車的餐館，倒不是為了安全，而是一個默契，當地警察 知道那家味道好，而且價錢合理。

這裡平常食物多半是烤肉、炸魚、炸雞、牛排之類，蔬菜 除了生菜沙拉，南方人是不會像我們把蔬菜炒得鮮嫩可口，而是一下鍋，就多半都煮得稀里糊塗；甜食，這時節多半是傳統的南瓜餅、胡桃餅。我喜歡他們的炸魚和胡桃餅，如果碰到一家別具風味的，那就記下，可留作此後再訪之用。

早年去這些南方小店，臨走時，店員都會以一句：「你們要再來看我們啊！」相送，那充滿人情味的濃濃南方口音，我們覺得好玩，但現在已愈來愈少聽見了，還蠻令人懷念的。

這些小城風光人事，就不是車水馬龍，高樓林立的大城所能見到，即使在商場有應景擺飾，但多趨於華麗，少了純樸的鄉土親切感；這樣輕鬆的小城遊，那分逍遙自在，也不是湊熱鬧、趕景點所能享有的。