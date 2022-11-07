上個周末秋高氣爽，惠風和暢，經霜的紅葉黃葉勝過三月春花。傍晚時分，一路欣賞著色彩絢麗如詩似畫的秋色，不知不覺順著林蔭大道信步走進了鄰近的富人小區，忽然發覺小區到處都布置了萬聖節 的裝飾，幾乎家家戶戶的門口擺放著雕刻成各種鬼怪嘴臉的南瓜，草地上安置著各式墓碑、塑膠的屍骨、充氣的魔鬼、爬在蛛網上的蜘蛛，連樹上都懸掛飄蕩著黑色或白色的妖精巫婆。這時夕陽西沉，消失了最後一抹餘暉，暮色四起，陰氣逼人。我這才意識到，一年一度的萬聖節（Halloween）已經到了。

萬聖節，有的國家也稱為「鬼節」，據說起源於兩千多年前的英國和愛爾蘭，當時的古人認為：每年十月底，活人世界跟死人世界之間的界線會變得模糊，因此死人的靈魂很容易進入活人的世界，所以在那一天，人們要穿著類似邪惡生物的奇裝異服，打扮成可怕嚇人模樣，在外面遊行 ，希望「以毒攻毒」，把野外遊蕩的孤魂野鬼給嚇跑，或讓邪靈以為他們是同類而不傷害他們。後來隨著歐洲移民大量進入美洲新大陸，萬聖節也成了美國加拿大等國家的傳統節日。

經過無數代人的傳承與創新，萬聖節的文化內涵有了豐富和發展，遂成為一個充滿歡樂氣氛的慶典。萬聖節前夜，夜幕降臨，孩子們迫不及待地穿上五顏六色的化妝服，戴上千奇百怪的面具，提著南瓜燈籠，在家長的簇擁尾隨下，沿街挨家逐戶地去門口叫喊：「Trick or treat ?」（不給糖就搗蛋！）。大多數人家都會非常樂意款待這些天真爛漫的小客人，一個敢討一個願給，快樂就在其中。

萬聖節之夜孩子們不但總是肚子塞得飽飽的，口袋裝得滿滿，度過開心的一晚。不過，因東西方文化差異，國內出來的人對這裝鬼扮妖的節日覺得不可思議，有一年，一位上海出來的親戚萬聖節夜跟隨孩子們去討糖果，見滿街奔走的鬼怪精靈，有感地說：這萬聖節應該叫做「嚇落魂節」才對。

萬聖節也曾是我們最熟悉最熱中的節日，孩子小的時候，從私校幼稚園直到中學畢業，每年萬聖節都是他們最開心的節日，學校總會有萬聖節的表演節目。每到這一天，學生們會充分發揮他們的想像力，或穿上超人的服裝把自己變成超人；或背上插翅膀、套上羽衣，把自己打扮成小天使；或罩上黑袍、戴上嚇人面具化身為魔鬼等等，在學校的禮堂一個個排隊走「 T台」，得意地展示自己的創意作品。看著孩子們盡情地歡笑，心想：這哪裡是恐怖的「鬼節」，分明就是一台別出心裁的服裝秀，一場皆大歡喜的化妝盛會。

萬聖節，讓「生」與「死」變得隨時可以轉換，讓「陰間」與「陽間」不再相隔，讓「人」與「鬼」和諧相處。生而快樂，死不畏懼。

我們居住的小區是以退休老人住家為主的安靜小區，這三年的疫情 期間，擔心病毒感染，每逢萬聖節夜晚，家家戶戶早早把盛放巧克力糖果的盒子留在門口的凳桌上，任由自取，婉拒孩子們叩門；有的住家乾脆就閉門熄燈謝絕孩子們上門。久而久之，我們的小區就成了被「萬聖節」遺忘的角落，住家不再裝飾，孩子們也不再上門，可惜了。