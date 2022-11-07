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又逢萬聖節

冬雪

那天下午，我跟好友如常去植物園走路曬太陽，只見通往植物園的人行道上，行人絡繹於途，而且多是家長帶著化妝打扮的小孩，到了目的地，更是門庭若市，只見家家耐心地排著長龍等候買票入園，原來是趁著萬聖節前夕的星期天，秋高氣爽，植物園舉辦盛大的萬聖節園遊會。

怪不得過去幾個星期，老見到工作人員聚在一起製作南瓜燈，原來養燈一月，用在一時。自從四月份買了會員卡，幾乎天天造訪植物園後，從來沒見過這麼多遊客。

我們好整以暇地逐一瀏覽，發現女孩子們愛漂亮，打扮成公主的居多，只有少數扮成巫婆或黑貓，有個華裔女孩還穿著一襲中國宮廷嬪妃服；男孩子則變化多些，有武士、蝙蝠俠、超人、俠客和吸血鬼，還有父母雙雙打扮成帶尾巴的大野狼。一向不愛湊熱鬧的我，過去只在家附近看到小孩化妝打扮上門索糖，沒想到來美這麼多年，第一次看到這麼多家長帶著孩子盛裝赴會，衷心為孩子們慶幸，父母有心又有能力讓他們享受當下，留下難忘的回憶。

據說一百多年前，蘇格蘭和愛爾蘭移民將萬聖節帶來美國，從此變成大人和小孩同樂的活動，孩子們扮裝後到街坊鄰居家要糖，來到門前先問聲：「要糖還是搗蛋？」

這個孩童歡慶的日子怎麼變成裝神弄鬼的呢？因為據說這天惡靈也會出現，為了保護自己免於受害，透過裝扮成魔女或吸血鬼、殭屍等可怕的怪物，讓自己與惡靈同化，以躲避災厄。

兒子發來他們全家盛裝打扮，站在諸多南瓜燈的院子前的合照。我住的公寓電梯口貼了張公告，有興趣挨家挨戶要糖的居民，七點在會議廳集合，猜想是統一搭乘電梯逐層敲門，以免無謂濫用電梯。只是世風日下，電視台記者播報萬聖節活動時，還特別提醒家長，在孩子們拿回糖果時，要先嚐嚐，確認有沒有問題。

以前我教書時，有學生乾脆直接裝扮來校上課，準備下課直奔下城格林威治村，參加年度萬聖節遊行。學生一心要狂歡，怎麼有心上課？教夜校時，主管也會提醒我們提早下課，盡快回家，以免停在路邊的車遭到蛋洗，顯然萬聖節已是美國僅次於聖誕節和感恩節的狂歡日了。

萬聖節 植物園 遊行

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