每次去看我的化療醫生前，開車經過一家韓國咖啡 店時，我都會坐在戶外座位喝杯咖啡，調整一下情緒。這家咖啡廳在戶外擺了幾張桌子和陽傘，路旁的大樹楓葉茂盛，雖然不至於像巴黎的咖啡座那麼有情調，但在步調緊張的紐約，真的是小歇一下的好地方。

無奈今天風雨剛過，陽傘座椅已收，只有坐室內靠窗的位子。我看到窗外路邊一位坐在電動助行車看起來年紀頗大的先生，前面籃子放了兩盒蛋和青菜，另一個購物袋也裝得滿滿的。他看起來不太開心，坐了一會兒，站起身子拿著拐杖慢慢走進店裡，買了一些麵包和咖啡，他居然坐在店裡喝起咖啡。

可能他住在附近，知道治安很好不怕被人拿走滿袋的食品，我倒是一直幫他看著。他一個人喝著咖啡想著心事，眉頭深鎖。這讓我想起已去世七年的媽媽，媽媽也是位愛坐安靜咖啡廳的人，尤其是有情調的。女兒們深知外婆的愛好，常笑著說，外婆是吃氣氛比吃食物重要。不知道為什麼看到這位老先生會想到我的媽媽，是因為他們都有整齊的穿著代表他們的自律？是因為他們都愛喝咖啡表示他們很喜歡西式的生活氛圍？還是因為他們都眉頭深鎖放不下對孩子們的關心？內心的悸動讓我思念起遠逝的媽媽，多少年我都想寫一篇對媽媽的思念，不敢寫，怕文拙寫不出她的偉大與她對我的愛，怕一回憶就會無力再往前走。

我看到老先生站起身來準備離開店裡，他拿著拐杖，一袋麵包，還有臉上掩不住的傲氣，我慢慢起身假裝出去，先一步幫他開了門。他一定知道我是有意的，輕輕用英文說了謝謝，我不敢看他，低著頭說聲不客氣。

他回到了電動車 ，看著樹看著人，不想離開，可能不想回家面對滿屋的空寂吧！看著時間，我也該去面對我的人生了，到了醫院就是先抽血，再打補骨針，然後聽醫生講解驗血報告。如果醫生說身體穩定可以繼續吃藥，那對我可是艷陽天，代表著我可以繼續奮鬥抗癌了。朋友們，你的人生呢？希望一定比我好。