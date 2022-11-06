下班途中，從地上撿起被秋風掃落在馬路上的楓葉，意識到晚秋了，冬天近了，但無所謂，我喜歡的就是西雅圖 的季節變換。

在夏威夷 居住十五年後，在一個初冬，我從四季如春的夏威夷返回西雅圖。那天一下飛機，就遇到西雅圖的第一場冬雪，興奮又滿足，和日本 的北海道相比，西雅圖的冬色也不差。穿上久違的厚長大衣和皮鞋，在附近的綠湖公園散步，偏找深雪踩，吱吱的踏雪聲如音樂；周末，待在門窗緊閉暖氣十足的寂靜房間，喝著香熱咖啡，平靜地讀書寫作加亂想；屋外，高過窗戶的樹已沒了茂葉，卻正好讓清晨的陽光無阻攔地灑滿房間，不禁對枯枝心存遺憾又感激。

似乎只在抬頭低頭間，突然有天，看到窗外光禿的樹枝冒出綠芽：是春天來和冬天換班。等嫩芽長成寬大擁擠的葉子，房間的陽光減少，但無妨，拉起百葉簾，打開落地窗，春風捲進的暖，便替代了陽光。

收起冬裝，讓衣櫥也換了季；山巒遍野，漸漸擠滿了喜好戶外運動的人群；隔著兩條街的周六早市又開張了，趕集，可比在封閉的商廈裡購物來的有趣；和朋友結伴，去華盛頓大學的櫻花大道賞櫻，如同置身於去過的日本大阪市造幣局公園的櫻海中。

老話說：春捂秋凍，提醒：春夏交際時節，要遲脫春裝，預防換季性感冒，可老話又說：五六七，亂穿衣，管它春夏，隨心所欲各穿各的又怎樣。於是，西雅圖便有了春夏疊加的風景，大街小道彷彿成了五顔六色的服裝展示台，讓西雅圖的春季更加飄逸盎然。

夏天終於擠走春天，我還在擔憂屋內的冷氣設備是否可完美工作時，西雅圖的朋友跑來勸，抓緊時間享受西雅圖的熱吧，這裡的夏天多雨還短，似乎瞬間離去，要追著它玩。果然，儘管我們利用每個休假日登山徒步、海邊踏水，只幾個星期的時間，便覺出空氣由熱變溫再變涼。和天天躲陽光的夏威夷生活相比，在西雅圖，即使夏天，也要天天找陽光。

在夏威夷，賞日落最有人氣，而西雅圖，早上能看到太陽突破雲霧，才讓人舒口氣。西雅圖短短的夏季，碰上陽光明媚，我會待在芳香的玫瑰園幾個小時，或下到西雅圖Alki Beach海堤，觸摸它的海草和礁石，一玩就是大半天，發到網上的照片讓朋友們驚訝：「妳曬得比在夏威夷還黑」。

備好的裙裝只在衣櫥裡寂寞地掛了幾天，調好的空調一天也沒開啟，曬得還不夠過癮，汗也還沒出透，夏天就溜走了。還好，秋天是我的季節，因我出生在秋高氣爽的初秋，且對秋天楓葉情有獨鍾。

這不難，西雅圖處處可見楓林，幾乎每個周末，我都會帶上相機，隨走隨拍，讓楓葉色彩的變化，記錄秋天的來與去。還是老話說的：秋雨送涼，卻要秋凍，又鼓動：不要急著換冬裝。我覺得比起其他季節，秋裝是最好搭配的，不同色的高領毛衣、長袖外套、歐式風衣，更適合我的身材，我會堅持穿著它們，直到冷的不得不換上冬裝，直到朋友們譏諷我：愛俏不穿棉，凍死不可憐。

冬天一定會如期降至，然後又是欣賞雪花冰凌之時。可能人生最幸運的事情之一，便是有四季相伴吧。