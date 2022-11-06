整理地下室時，發現塵封在紙箱堆裡的骨董級任天堂 遊戲機，我大喜過望，馬上拿出來組裝，太太笑著說好像看到我小時候。我小時候哪有這等高級玩具，當我存下零用錢買個火柴盒小汽車，就已經是班上最拉風的了。

任天堂遊戲機是孩子們讀學前班時買的，每當我接上電源，兄弟倆就聚精會神坐在我身邊看我玩瑪利歐，當穿著背帶褲、戴著帽子的瑪利歐吃到香菇變成超級瑪利歐時，兩人還高興得在沙發上跳；玩Donkey時，大猩猩坐著獨輪車過山洞，過一關又一關，每一關都驚險萬分。

當他們漸漸長大，就不願意我坐在旁邊打擾；再大一點，他們會去Game Stop買遊戲玩。孩子們玩的遊戲日新月異，速度與新奇感都不是我能趕得上的。後來變成了他們玩他們的，我玩我的，最後更是關起房門玩起了電腦遊戲。

我很戀舊，所以舊的東西堆得多，太太和我是很典型的她丟我撿，我每每從她整理成箱的舊物品中救回我的心愛物，她總說老舊的東西不會再用了，能捐的就捐，不能捐的丟了也好，問題是我們兩個對「丟」的標準差很多，她那些丟掉的東西，我都覺得可以再次使用。幾番爭辯後，我們達成共識，她只能丟她的東西，不可以丟我的，這也造成日後她常常抱怨我堆了一堆雜物。

這方面，兒子們是和我同一陣線，抱怨太太很會丟他們的東西。太太以前就非常會整理東西做車庫拍賣 ，每次都有可觀的進帳，孩子們卻是抱怨連連，因為她都把她認為孩子們不會再玩的玩具通通拍賣掉。孩子們說，那些玩具都是他們小時候最愛玩的，難怪有些玩具他們找不到，最重要的是她居然把玩具的包裝和說明書也給丟了，以後不准她再拿去車庫拍賣。

太太振振有辭說，「要那麼多玩具武器幹嘛？會玩了就不需說明書了」。那以後，太太收斂很多，都要經過我們父子同意才可以處理玩具，再最後，她只能處理屬於她的東西；也因此，像是好幾代的任天堂才可以完整保存下來。

我跟太太說，她不知道清理了多少寶貝出去，在美國，包裝完整的玩具，有時候可以在買賣網站裡賣出難以想像的好價錢。一本正經的她，真的難以體會男人的身體裡永遠有一個幼稚小男孩的靈魂。有一次大兒子大學放假回家，看我還在玩骨董級的一九四一年飛機遊戲，竟然拍拍我的肩說，「老爸，你很會打喔！」他們的眼神充滿了解，玩遊戲這檔充滿無比樂趣的事，大約只有男人才會懂吧！

有意思的是，屬於我的電子遊戲機在進入中年後，也增加了不少機種，它們都是太太添購回來的，她不僅買得勤，也很會做功課。我家的醫藥櫃裡，近些時候陸續多了血壓 計、血糖計，疫情期間更多了血氧計、體溫計，原本的體重計被她汰舊換新成可以測量體脂肪的機種。看著越來越多的電子測量儀器，我其實是心有懷疑的，偏偏太太把它當作非常重要的事，她每有空，就把我量一遍，弄到最後，我也成習慣會按時測量。

從充滿歡樂與趣味的遊戲，轉換到看著數字就神經緊張的測量計，正告知生理上的我非但不再年輕，而是越來越衰老，這種情形實在讓人快樂不起來。我真想把太太買來的一堆所謂的「成人電子遊戲機」通通打包丟掉，就像她以前對待我的玩具一樣。