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感謝卡

邱瀟君

美國是個注重節慶又特別喜愛用卡片表達心意的國家，情人卡、聖誕卡、母親節卡、父親節卡、生病慰問卡、生日卡、無端問候卡……，各種卡片滿天亂飛。

女兒們小時候，學校規定情人節要寫情人卡，帶小禮物給全班同學，常常作業到半夜，我總覺得這些禮物卡片之類，世俗做作。

不喜歡卡片，我卻獨獨鍾情感謝卡。恩還天地，感念深深。

同事接受了一個挑戰性強的工作、銀行小姐行了個方便、政府機關辦事員格外努力，這些過眼小善，若不被言詮，瞬成雲煙，所以我決定在一封封感謝卡中緘封記取，也在執筆的時候，重溫人間的惠風和暢。

工作順利的時候，我喜歡寫謝卡給有關的工作人員，附上一張小小支票，謝謝大家的努力，和他們一起分享成功的喜悅。

公司業務是舊房改建，改建完後第一個月的房租，我就拿出來分給所有相關的工作人員。總是一邊寫著一張張的謝卡，一邊感念同事們上下和睦、運籌帷幄、快馬加鞭地完成。

謝卡寄出初始，沒有收到回音，心中有些許疙瘩，但轉念想著收到的人打開信封時心中的驚喜雀躍，這份歡喜已經圓滿俱足。寫感謝卡的開心，就是因為收穫滿溢，喜悅的自然流淌啊！

但收穫帶來喜悅，也會帶來痛苦的。美國是個萬萬稅的國家，每年報稅時節，是我最痛苦的幾天，總是摧心剖肝地補寫支票，內心嘀咕：「總嫌賺得不夠，就是這一天嫌一年賺得太多。」

今年九月中和會計師對帳，愁腸結了又結，緊緊抓著支票本不肯鬆手的我突然想通了，原來每年的稅表，就是我寫的感謝卡，謝謝這個國家，謝謝這個社會，謝謝加州政府，大家努力辛苦，通力合作，讓我有了安定富裕。要繳的稅，就是我想寄出的分紅啊！若沒有整個社會的奧援，當年帶著借來的兩千五百塊美元，獨身戰戰兢兢走出松山機場的女孩，怎麼可能在異國找到今天的立錐之基？想通這一點，我眉飛眼笑。

英國黛安娜王妃生前不論多忙多累，一定在睡前把當天應該要寫的感謝卡寄出去，我想著她寫感謝卡時，一筆一筆描繪著心中的感念，嘴角微微揚起，畫面清晰溫馨。

所以我嘴角微揚，搖動筆桿，緩緩寫出今年的感謝卡，將幸福還諸天地。一顆日常躁動的心，霎時竟有王妃般的安定與優雅。

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