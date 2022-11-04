我們這些在四、五○年代出生的人，大部分都是在戰爭中或戰亂後成長，年幼的我們當然不懂國家大事之因果，只知自己家裡窮困而已。

漸漸長大入學，不知道在什麼時候懂了「豐衣足食」這個詞語，便有時候會和姊妹們一起想像那是怎樣的日子。那時我們有衣有食，雖然不是奢華飮食，但溫飽有餘，衣著也因為媽媽巧手改造舊衣物使全家都能穿得體面，但絕對談不上「豐衣」，因此豐衣足食成為小時候追求的人生目標。

感謝上帝的眷顧祝福和大家的努力，我們眾姊弟妹們都成功地長大，能在社會立足自建家園， 達到並超越了「豐衣足食」的定位，便盡情放縱自己享受著辛勤耕耘帶來的豐富幸福結果。

殊不知物極必反，好像凡事都有想不到的反效果。首先「足食」淪為食得太多太好，太營養，長年累月下來，體重上升難以避免，被醫生警告，血糖 、血壓 、血脂都大有問題，若不減少「足食」，健康生活品質不能維持。

其次「豐衣」，禍首是女士們的通病，女人與衣服有分不開的關係，很少有人能抵抗買新衣服的引誘，如果碰到大減價，特別是心愛的衣物大減價，那就完了，衣櫥裡馬上多了幾件衣服。

我雖然不是購物狂，也不是時尚追蹤潮流的人，但也逃不了買衣服的魔爪，更糟的是沒有勤快清理衣櫥衣櫃，小孩自立離家後，空間增多了，更變本加厲，不停地買，因小時候的窮困影響，也不太願意清理捐送出去。

下了決心整頓衣服，先把一個衣櫥裡的衣服拿出來在大床上堆成小山，把要捐送的放滿了兩個大垃圾袋，花了四個小時才處理完畢，雖然很累，但感覺良好，沒有不捨得，送得乾脆。

送得乾脆是因為自己在兩個月前得病，獨自在醫院住了十天，在不確定病情之際，便真實體會到生命脆弱，生死無常，世界上有什麼東西是不可以丟下的？又有什麼是你的？

感謝上帝保佑，我手術 後正常康復，立定主意後必須重新檢視「豐衣足食」，再也不能隨意亂買亂吃，新的目標是「夠了就好」，衣物要常常清理。孔老夫子說的：「物惡其棄於地也，不必藏於己」，大可以借用來改變一下應用：「衣，惡其充塞在衣櫥，不必自穿，不必留戀。」共勉之。