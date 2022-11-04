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飛來橫禍

原志

曾經看到一句話：「意外和明天，不知道哪個會先到，但明天總會來，只是如果意外先來了，明天就不再屬於你。」兩天前我經歷了一場意外，對這句話有了更深刻的體會和理解。

那天是我們教育局中文學校自從多倫多封城以來重新面對面上課的第一天，過去兩年多上網課，我都是提前一天上街買菜，現在回歸正常，我像疫情以前一樣，下課後順路到超市購物買菜。由於是上課第一天，事情比較多，同事們很久沒見面，下課後聊聊天，所以比平時晚離開學校。

我急急忙忙地先到一家華人超市買菜，再順路到另一家洋人超市購物，我把車停在洋人超市停車場最左邊緊挨著花圃的車位。從超市出來回到車位的時候，鬼使神差似地一腳偏偏踩到花圃圓溜溜的邊沿，一剎那間左腳一滑，好像聽到腳踝關節哢嚓一聲，整個人失去重心，狠狠地往花圃這邊摔了下去，幸好花圃鋪了很多碎木屑，身體和頭部沒有受傷，但整個左腳又痠又痛又麻，整條大腿彷彿一下子失去知覺，半天動彈不得。

後來一對從隔壁商場出來的夫妻過來把我扶起來，這才感覺到左腳踝一陣陣鑽心的疼。我靠在車邊向幫助我的夫妻道謝後，掙扎著打開車門，連滾帶爬坐進了汽車，還好右腳完好無損，休息片刻，繼續開車回家。到家後趕緊把腳放平，不停地敷冰袋，到晚上還是發現腳踝腫得像個大饅頭，於是家人七手八腳把我裝進汽車，送到醫院看急診。

經歷漫長的等待、檢查、拍片，最終醫生確診為腳踝骨裂，當場給左腳套上一只功能相當於打石膏的大靴子，價值兩百塊錢的靴子還必須自己掏錢買。醫生告訴我，每天只有洗澡和睡覺才能脫下來，要穿大約六個星期，期間不能走路，不能開車。

醫生的話猶如當頭棒喝，把我一下子打矇了，半天才傻呼呼地問醫生：「不能走路，不能開車，我怎麼去上課？」醫生聳聳肩，兩手一攤：「很不幸，你只能待在家。」醫生接著補充說，如果一定要出門工作也不是不可以，但可能會影響康復，時間會拖得更長。

從醫院折騰到家已經過半夜了，雖然又疼又累，我卻沒有一點兒睡意，不是發愁剛開學就不能去上課該如何是好，就是後悔沒有像之前那樣提早一天先去買菜，就不至於下課後還要心急蠻慌地跑兩個超市，匆忙之中導致「一失足成六星期恨」。

孩子們一直開導我：「這是意外事故，誰也無法預見，所以誰也都能理解。」「你的病假從來沒用完，就趁機用掉嘛，也給代課老師一個機會。」教育局這兩年由於疫情而關了很多國際語言班，確實有很多老師的班被關了，只能代課。難不成我這一摔倒給同事創造了工作機會？

這場意外的飛來橫禍，不僅造成我無法照常上課，還不得不取消下周末和表妹們一塊兒去看三文魚洄游、十月份感恩節長周末多倫多周邊遊的計畫，以及一個好友的聚會。

慶幸的是，雖然意外比明天先到，但只是打亂了一下計畫，造成了一些不便，我畢竟還有屬於我的明天。華人圈瘋傳一個美國芝加哥華人工程師因砍樹從樹上失足掉下來不治的視頻，令人扼腕嘆息。人生無常，只有汲取教訓，珍惜當下，過好每一天，即使意外比明天先來，也不留遺憾。

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