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我的工作夥伴們

劉水荷

人與人相處之道，貴在保持一顆誠懇、和善的心，很幸運的，我在職場上遇到不少好同事，大家相處有如家人。

茱迪是我工作分行的經理，是家中的長女，母親早逝，很小就幫父親料理家務，照顧兩個年幼的妹妹，十八歲時父親也因病去世，從此姊妹三人相依為命。

茱迪幫助兩個妹妹成家立業，轉眼自己過了適婚年齡，可是看到妹妹們事業有成、婚姻幸福，她覺得多年辛苦付出的代價還是值得的。茱迪平時除了上班、在教堂做志工、去老人院做義工，還學習國標舞，常常出去表演和比賽，她的人生態度是：自得其樂、助人為樂、知足常樂。

那年初冬，天氣乍暖還寒，茱迪染了風寒，聲音沙啞、不斷咳嗽，可是只休息了一天就回來上班，看她萎靡的樣子，我勸她回家休息，她說：「沒問題，已經看醫生也吃了藥。」，可是拖了兩個星期還是沒有完全康復，讓人擔心。

記得小時候感冒喉嚨痛、咳嗽，媽媽的方法是淡鹽水早晚漱口，喝加了鹽的橘子汁，這方法對我非常有效，我建議她試試這「土法煉鋼」的小偏方，她瞇著眼睛、微笑答應著，我說一句，她就：「Yes, Mother 」不斷點頭答應，恭敬的樣子讓旁邊同事笑到不行，也開始戲謔地稱呼我「Yes, Mother」。

第二天上班，大家都問茱迪感覺如何？答案在我預料之中，「咳嗽好多了，喉嚨不痛了，比吃藥還有效！」從此他們誰要有個頭疼腦熱的毛病，就找我要偏方。

辦公室裡年輕人居多，他們活力十足，尤其是麥克，每天都有新花樣，不是在紙條貼上寫著「我是醜八怪」「踢我一腳」，然後貼在女生的背上、椅背上，或是揉一個小紙球，趁女生們在聊天時扔到她們頭上，惹得那些女生嬌嗔，吵鬧不休，吵到經理茱迪那兒，茱迪也只會愛寵地叫麥克「Be nice 」，女生無奈，只好到比較嚴厲的「媽媽」面前來告狀，要求我教訓、修理麥克。

我會很嚴肅地板著臉，把麥克叫到跟前，可是往往還沒有等到我開口，麥克就會跑到我面前：「親愛的媽媽，我愛妳，妳是世界上最好的媽媽」，然後攬著我的肩，宣示主權，「妳們不要弄錯了，她是我的媽媽，羨慕忌妒嗎？」卡翠娜跑來推開麥克，靠在我身上，表示「我才是媽媽的最愛，不是麥克。」還要求我主持公道，麗莎、茱安也擠過來起鬨，吵成了一團。

我佯裝板臉：「你們吵得我頭疼，不許再鬧了，再不聽話，就到牆角去罰站。」聽我這麼說，她們有的用手捂著嘴、縮著脖子，有的用食指放在唇上，表示噤聲，兩隻眼睛卻骨碌碌地互望，五秒鐘後發出一陣爆笑，隨後各回崗位，互相警告、提醒：「小心，媽媽生氣了，你們最好乖一點！」茱迪看著這場鬧劇，也忍不住搖頭微笑。

這是一個快樂的大家庭，聽說在另一間分行還有種族歧視的紛爭，鬧得沸沸揚揚，而我很幸運，生活在這個快樂的大家庭。真心感謝上帝保佑。

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