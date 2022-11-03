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夢多昔諾

曾華容

三十多年前，在報上看到一篇有關「夢多昔諾」（Mendocino）的報導，標題吸引我的眼球，細讀後才知它是一個濱海小鎮的地名。時隔多年已經忘記內容，但文中的小冊子持續記錄著旅客的留言，充滿人情味，一再縈繞腦中，它成為我心中嚮往必遊的一個景點。

這個位於舊金山北邊車程約三個多小時、面積不大的古鎮，原是伐木村。商業繁榮，酒店、沙龍遍布港口，還有維多利亞建築、葡萄酒坊、三溫暖及美食，極富文藝氣息的小鎮，是詩人及藝術家追逐靈感的夢鄉。人口以白人居多、印第安人次之，而亞裔美國人只占百分之一點二。後來砍伐業沒落，人口外移，成了地廣人稀的百年古鎮。

一九七一年，夢多昔諾被列為國家的歷史古蹟保護區，為保持它原來的風貌及寧靜，因此每次再訪時，變化極小。小鎮經濟來源是經營客棧、開餐飲及出售獨一無二的藝術精品店，所以那一小條Main St.都是商店也算是小鬧區。巷弄裡還隱藏著小店，每家店門前五彩繽紛，富鄉野的純樸，讓人有卸下壓力、放慢腳步的舒坦及逃離喧囂城市的煩悶。

第二條街道是Albion St.，除了幾家小店外，每三、五步就穿插著民宅及客棧，大都是百年古屋修建成的，維護得很好，仍保留著維多利亞建築的特色，旅遊季節時更是一室難求，還有幾棟二、三樓高的建築物靜靜地矗立在路旁。水塔之多也是夢多昔諾景觀的另一特色，原是小鎮淡水的來源，塔高有二至三層樓高，目前有些水塔已改建成餐館樓梯或闢成旅客房間，這些老水塔依然被保存下來。

我們很意外地在Albion St.發現了一間武帝廟，可惜大門深鎖。關聖帝君的武帝廟於一八八二年啟用，一九七九年被列為加州的歷史古蹟。淘金期華人移住此地，由廣東李姓夫婦所建，這是加州最古老的敬拜神明的廟宇，每年春節，附近的華人仍然會在此舉行慶典、舞獅舞龍，香火綿延不斷。

小鎮Main St.盡頭處緊鄰赫德蘭茲州立公園，雨後從上遊沖下的漂流木，堆積在河床及沙灘上，它們是藝術家創作的素材。

從赫德蘭茲州立公園海灣斷崖處，舉目遠眺無邊無際的藍天碧海，耳邊不斷傳來海水拍打聲，驚濤拍岸，浪花飛濺，既迷人又富千變萬化。

美麗的海岸線及花團錦簇的街道是攝影師的天堂，有多部電影曾在夢多昔諾附近拍攝，例如：「伴你一生」（Dying Young）是一九九一年由喬爾舒馬赫執導的美國愛情片；「明年此時」（Same Time, Next Year）是一九七八年的美國浪漫喜劇電影，由羅伯特馬利根執導。

此外，每年都會在赫德蘭茲州立公園搭起巨大帳篷，舉辦不同系列的音樂會，更是吸引不少人潮來此地觀光。夢多昔諾有山有水，春天賞花、觀鳥、夏天划船、騎馬、冬天賞鯨，是一處度假的好地方。原來我日日期盼一遊的夢多昔諾，並非那麼遙不可及，也圓了我必遊的夢。

夜宿海鷗客棧，有一百三十九年歷史的兩層樓小型舊民宿，外加後花園獨立的房間，大小共九間，由原來的格式加以整修，每間客房都布置得溫馨又雅緻，家具古色古香，小巧可愛又富色彩的長廊及花園，彷彿置身在花海中，令人陶醉。

送至房間的早餐，香噴噴的馬芬蛋糕、新鮮的橘汁、一壺泡茶的熱水及各種茶袋或咖啡，加上小瓶鮮花及可口的水果，讓我們享受了一頓美式的早餐。

兩夜的住宿，旅客留言本寫滿嘉許讚美的佳句，回家後的第二天還收到客棧的電郵感謝信，有賓至如歸的親切與溫馨，讓我們享受了一個美好愉快的假期。

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