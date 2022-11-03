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第一次生日派對

胡剛剛

三周前，女兒鋼珠放學回來，神神秘秘遞給我一張卡片，我打開一看，是他班上的費希爾同學七歲生日派對邀請函，希望參與者裝扮成有魔力的卡通造型。

鋼珠從沒參加過同學的生日派對，對此十分嚮往。我按照邀請函指示，給費希爾的媽媽致電。之後每天鋼珠都問，費希爾的生日什麼時候到啊？我們給他準備好禮物了嗎？我們穿什麼衣服去呢？

終於盼來了派對，我和鋼珠穿著寶可夢親子裝，帶上費希爾最喜歡的樂高玩具，來到費希爾所住社區的兒童遊樂場。費希爾變身哈利波特，同他戴著女巫帽的媽媽熱情迎接來客；參加派對的孩子們，有的穿著仙女裙，有的戴著恐龍頭套，有的披著黑斗篷，繞著滑梯和鞦韆互相追逐，又笑又叫，忙得不亦樂乎，鋼珠迫不及待加入了他們的行列。父母們則坐在涼棚下吃披薩聊天，野餐桌上，巨大的藍色蛋糕旁邊有一筐蘸著奶油的棍狀椒鹽捲餅，費希爾管它們叫「魔法棒」。

過了一會兒，費希爾的媽媽大喊一聲：「大家來玩皮納塔吧！」孩子們圍到籃球架下，籃框下懸掛著一頭紙糊的三眼怪獸，費希爾的爸爸站在不遠處拉住繩子另一端，孩子們在費希爾媽媽的幫助下，挨個蒙上眼睛，用彩色紙棍敲打怪獸，每打一下，就有糖果從怪獸的肚子裡掉下來。

皮納塔（Piñata）是盛行於南美、尤其是墨西哥一帶的節日遊戲，然而皮納塔並非起源於墨西哥，許多歷史學家認為它是由馬可波羅從中國帶回歐洲的。據馬可波羅記載，中國農民用象徵豐收意義的裝飾物，覆蓋肚子裡裝滿五穀的奶牛塑像，然後用彩色棒子不斷敲打，塑像破碎後，人們將其燒毀，並將灰燼作為幸運物保存。我和鋼珠從沒玩過皮納塔，鋼珠怕他揮舞棍子的時候會打到別人，不願意玩，就站在隊尾看著，等到怪獸被打落，糖果撒了一地，他才三步併作兩步衝上去，和大家一起搶糖。我笑他不勞而獲。

兩小時一晃而過，回家之前，費希爾的父母感謝我們參加費希爾的生日派對，鋼珠也對我說：「媽媽，謝謝妳帶我來，我今天玩得真開心。」

哈利波特 墨西哥 親子

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