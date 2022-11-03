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學琴遐想

白水河

孩子從小學琴，自從他們上了大學，鋼琴就成了家裡的擺設。

我一向有學琴的夢想，十多年前學過，然而到一定階段，鋼琴理論枯燥又複雜，學琴也就擱置了。兩年前偶然看到一個免費的網上教程，教鋼琴伴奏，非常實用，這正是我一直以來想學的，就毫不猶豫地報名參加了。

課程用簡譜教學，但老師也強調五線譜的重要性。我初次接觸簡譜，沒想到簡譜入門容易，上手快，幾堂課之後就能彈唱簡單的樂曲。為期十五周的基礎一期課程結束，我升班到了基礎二期，就這樣到了第四期，學到非C調的樂譜時，簡譜的局限凸顯了，五線譜的每個音符對應一個琴鍵，而在簡譜裡，同一數字在不同調式代表不同的琴鍵。這難倒了我，記不住數字代表的琴鍵，我幾乎要放棄學習了。硬著頭皮學下去，課程結束後申請留級，經過反覆練習，總算有了一點信心，升入第五期課程，和弦更複雜，層層疊疊的數字令人眼花撩亂。

我挺喜歡這一系列的課程，老師有真才實學，課程安排合理，管理也很專業，我不僅學習了很多樂曲，而且疫情當中，彈鋼琴也成了緩解壓力、疏通情緒的好途徑。但我人生第一次感受到學習的困難，不免常常想：要放棄嗎？簡譜和弦看似複雜的數字加字母標記，如果轉換成五線譜，就直截了當又清晰易懂。也許正是因為有一點五線譜的基礎，我總將簡譜和五線譜對比，才產生畏難的情緒？但不可能找到類似的五線譜系統教程，我還是決定將簡譜學下去，將來進入中級課程。

學琴過程中，也想到一些以前未想過的問題。其中之一，是為什麼孩子學了多年鋼琴、小提琴，後期學琴變成了負擔，如今不願意再碰樂器？學樂器很辛苦，若沒有極大的內在動力，不可能堅持。如今我自己彈鋼琴，感同身受，也許某一天孩子能重拾對音樂的愛好；但如果沒有，也無可厚非。回憶起送孩子上過的種種興趣班，大多對今天的他們並無意義，唯願曾經的興趣班激發了他們的好奇心和求知欲，幫助了解自己挖掘真正的興趣，今後任何時候如果他們萌發新的興趣，再探索學習也不遲。

感慨之二，童年、少年時學東西容易，現在怎麼那樣困難呢？青年時學會打字，直到現在手在鍵盤上飛速敲打，並不需要想手指要按哪個鍵；但如今中年學鋼琴，眼、手、腦配合不默契，時不時眼睛還要找琴鍵。錯過了最佳學習期有點遺憾，好在任何時間學琴都不晚，多大年紀都能享受音樂帶來的快樂。

再者，第五期課程又留了一級，現在重學，竟發現留級前學的東西十之八九都已忘記，曾經彈熟的曲子，現在竟無從下手，需要看筆記從頭學一遍。

我不禁擔憂，一旦完全失去了記憶力，我們還是我們嗎？近來接觸到有關失憶症的文學作品和電影，那些外貌沒變卻失智的個體，深深觸動我心，他們忘記了自己是誰，忘記了親人朋友，以往的經歷、記憶都隱入了無邊的黑暗。他們被隔斷、被局限，變了熟悉的陌生人，甚至生活不能自理，親人也很痛苦，卻無能為力；誰又能保證，下一個失智的不是自己呢？人生，真的很無奈。

思緒飛揚，回到眼前的樂譜，七個數字加七個字母，創造出無限可能，多麼神奇。還是老老實實練習吧！

失智 字母 疫情

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