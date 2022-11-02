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疫情感悟

徐唐國維

肆虐全球快三年的新冠病毒漸近尾聲，許多國家開始著手籌畫開放國門入出境的事宜。

回顧這近三年的疫情，給人們帶來諸多不便，無人倖免，生活作息完全走了樣，人際關係也起了變化。政府機關三令五申地告誡百姓，要施打疫苗，還一再叮嚀保健之道：戴口罩、勤洗手、保持六尺的社交距離等等不一而足。

大眾出入的百貨商場、戲院、遊樂場所，昔日大排長龍，門庭若市的場景不再；餐廳只提供外賣服務，禁止堂食。

有道是「窮則變， 變則通」，那麼當今的「疫則變，變則通」，以致於使我們不得不逆來順受，退而求其次，為了生活，自我調適，因此，從「講究」到「將就」來妥協應對。

從前三不五時要上美髮沙龍店洗頭整髮的時髦女士，也只好在家中自理，甚至一些男士勉為其難地由妻子操剪理髪，一回生二回熟，幾次下來，妻子也練就了工夫，聽聞有人妻能包辦夫婿及兩個兒子的頂上作業，既經濟又實惠。

以往水龍頭稍有滴水時，立即要請水電工來修理，卻因疫情之故，不便讓陌生人上門，只好用桶接水，再轉為澆盆栽花卉。很多假手他人的事務，都不妨先試試向谷哥搜尋對策，往往也能奏效，起了化腐朽為神奇的效果，令自己嘖嘖稱奇，好不得意。

人際往來受限，但是藉由電話、手機、電腦視頻，人們還是能互報平安、又有微信，信息留言、Line等等的社交軟體來互通音訊，維繫情感的交流，效率之快令人興奮莫名。

由於網際網路的便捷發達，以至學校機構可改在家中上學上班；教會的主日祟拜，傾聽牧師的證道都能順利進行；人們也可以參加各種講座，聆聽專家、學者、名嘴們的論述，得以增廣見聞，再加上5G的效能，把世界距離縮小，傳遞的速度及廣度更是無遠弗屆，因此英國女王舉喪的現場實況直播中，觀眾猶如身歷其境一般。凡此種種的變化實在是始料未及的。

人定勝天是不切實際的天方夜譚，面對看不見的病毒，所研製的疫苗，趕不上病毒的變異多端，使醫藥專家絞盡腦汁，醫護人員疲於奔命，人力實在難為啊！不過儘管如此，世上萬事互相效力，仍有叫人得益之處，唯適者生存是硬道理。

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