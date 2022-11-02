天氣轉涼，秋高氣爽，沒有夏日炎熱的氣候，不需躲在冷氣房內避暑，太陽不會再熾熱難耐，更不會有超過一百度 的高溫 天氣，葉子開始變色，適合戶外運動與旅行，十月是個令人喜愛的月份，更是採蘋果 的季節。

每年十月，我們全家都會去附近的農場採蘋果，說是附近，也需要開車一小時才會到。即便如此，採蘋果仍是我們全家最喜愛的活動之一。十月正是樹葉變黃變紅的季節，我們一路看著變色的樹葉，紛紛稱讚葉子的美麗。兩個孩子說樹葉好像在變魔術，可以從綠色變成紅色，一路上就聽到後座的兩個人說「你看那裡，你看那裡」；等到年紀稍大點了，就拿著畫筆畫在畫冊上；再大一點了，就拿照相機照下來。

到了農場蘋果園，我們全家四人兵分二路，丈夫和大兒子是A隊，我和小兒子是B隊，拿著裝蘋果的簍子，興高采烈地採蘋果。A隊很有效率，前進迅速，兩人觀察哪一株樹結的蘋果多，就在那一株樹盡情地採摘，他們很有科學精神採大不採小，因為大蘋果已經成熟了，小蘋果還有成長的空間，還專門挑選紅通通的，那表示日照已完全，甜度比較夠。

B隊的我們根本和A隊沒得比，我們一看樹上有蘋果，就好像第一次看到蘋果似的，高興得飛上天，小兒子興奮得跳上跳下，個子小，要坐到我雙肩，伸手往上搆，一顆一顆地採。他雖然小，重量還是有，讓我重心不穩一下往東搖，一下往西搖。我深怕他跌下來，緊張得很，他卻像坐翹翹板一樣笑得可開心了。

簍子裡有大有小，有紅有半紅，有時候採得高興，我們兩人忘了是來採蘋果的，反而在蘋果樹間跑圈圈玩老鷹捉小雞，笑聲徹天，最後兩人抱在一起喘個不停。跑得太累了，坐在地上休息，拿起簍子裡的蘋果，在衣服上擦一擦就吃了起來，吃完了再繼續採。沿路又採又吃又玩，不亦樂乎。

當A隊帶著滿簍子又大又紅的蘋果和我們會合時，他們兩人對我們的效率不彰頻頻搖頭。每年採蘋果都是A隊贏，但我們輸得很快樂，本來就是要來採蘋果玩的，誰要比賽啊！有一年大兒子提議換隊員，他要和我一隊，小兒子剛開始堅決不肯，最後在先生的撒嬌兼曉以大義下，新隊成軍。沒想到那年更慘，先生和小兒子在蘋果園裡玩瘋了，整個園子幾乎都聽得到他們父子倆的笑聲。大兒子在採蘋果多年後也加入了玩樂的行列。那一年，我們四人採的蘋果質與量都比不上往年，卻是回憶滿滿的一年。

自從孩子離家讀大學後，不再每年去採蘋果，先生和我兩人會開車往農場的方向去遠足，我們在四處走走，看到別人闔家歡樂採蘋果，替別人高興，也想到我們以前的歡樂時光，然後採幾顆蘋果回家做蘋果派。拍幾張照片傳給兒子們看，在視訊和簡訊中一起同樂。

記得有一年公婆來美國，我們帶兩老去採蘋果，兩老覺得好新奇，公公興致高，整簍子採得滿滿的；婆婆發揮在菜市場買菜的挑斤撿兩功夫，專門對大又圓的下手。兩人在秤重處比較，結果公公採得多，婆婆採得好。婆婆採得當水果吃，並分送鄰居；公公採的做成蘋果醬，那幾日成天吃吐司塗蘋果醬。那些日子，整個房子都是蘋果香。

無論老小，都對採蘋果有著濃濃的回憶，每次回台灣探親，公婆也不忘當年的採蘋果，每次談起來總是其樂融融。我們夫妻兩人有時會拿出孩子小時候的畫冊和相片回想當時，為安靜的兩人生活增添了許多樂趣。創造美好的記憶，以為他日秉燭共談，這也是一種生命型態的展示吧。