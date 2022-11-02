我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

學做覓食者

賀錫翔

一位美國朋友將她出版的新書「在中西部覓食」(Midwest Foraging）簽名贈送我妻，由於我素喜種菜，自然也把此書拿來一讀。作者講的是她在美國中西部（包含密西根）野外尋找各種可吃植物的有趣經歷，每篇文章除了詳細描述植物特性及營養價值，還配有大幅彩照，可供讀者辨識，以免錯食。

待我津津有味地讀完此書，便也想做個覓食者（forager），於是我按圖索驥，把生長在本州密西根的幾種野生可食植物辨清記牢，寫成便條，就開始涉足野外，伺機下手了。

記得最早發現的是野蔥，它在三四月間就冒尖於野草叢中，顏色墨綠，通常是集束生長，又高過雜草，所以很容易辨識。初春雨後，我常散步經過住家附近的一條街，街沿公共草地上果然到處可見水靈靈的野蔥，便俯身掐下幾大把，帶回家裡將其洗淨切段，撒在番茄蝦皮湯裡，其味遠比一般綠蔥還清香。次年發現，就在我開闢的菜園地裡，韭菜還未出苗之時，黃褐土裡居然就已冒出簇簇野蔥，可謂「春地土暖蔥先知」。既然自家地裡就有，我就毋須去野外留意找野蔥了。

春夏之際，蒲公英照例在我家前後草地上盛開黃花，四處可見，這是我熟悉的草藥植物，經常食用其葉。過去只知道將其嫩葉炒雞蛋吃，而上述專著對美國讀者介紹說，還可以把蒲公英的根部洗淨曬乾，或烤熟吃，或燒湯喝，據說還有甜味和堅果味。看來美國食客對蒲公英研究不淺，以後我可能也會試試看這種吃法。

金秋落葉時，我和妻喜歡開車到十幾英里外不同公園去散步，沿著那裡的小徑一面呼吸異常新鮮的森林氧氣，一面觀賞林林總總的樹木野花。此時我便留意周圍是否真有書上介紹的可食植物。幾年下來，我至少發現了三種：一是野蘋果（crabapple），二是橡樹果（acorns），三是野蘑菇。

野蘋果和新疆紅棗一般大小，甜度不高，還有澀味，但可打汁喝，營養不遜「家蘋果」；橡樹果有點像栗子，澱粉感有餘，香甜度不足。據說上世紀美國經濟大蕭條時代，許多貧困農民曾一度以橡樹果充飢；至於野蘑菇，我在採摘前已做好功課，上網把「密西根蘑菇」搜索一遍，記住毒蘑菇模樣。凡表面黏滑、紅黃色彩的一律不碰，凡是白色、淡褐色而且表面乾燥的蘑菇，先拍照，再用google查詢，證實這種蘑菇可食用，然後採摘回家。野蘑菇的鮮味已比家蘑菇濃郁，其營養更有利健康，何樂而不採呢？

在食品價格暴漲的當下，在四處都是公共樹林草地的美國，學做一個覓食者，該是很有意義吧。

蘋果 大蕭條 新疆

上一則

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

下一則

草原上的羅蕾萊

延伸閱讀

德州人語 ／華人「潤」美國 兩害取其輕

德州人語 ／華人「潤」美國 兩害取其輕
南加州中國大專院校聯合校友會訪台 獲科技新知

南加州中國大專院校聯合校友會訪台 獲科技新知
美國福壽陵園最後一期

美國福壽陵園最後一期
英國債市殷鑑不遠，美債引以為戒

英國債市殷鑑不遠，美債引以為戒

熱門新聞

香港故宮最近展出一批來自北京故宮的文物，其中的「乾隆帝行書述悲賦」，是乾隆帝在妻子富察皇后去世滿100天之時，寄託哀思的詩作。(圖：香港故宮提供)

是真愛？乾隆給富察皇后的百日情書曝光 字字深情

2022-10-27 20:53

分家產的智慧

2022-10-30 02:02
國際級舞蹈家許芳宜分享過往求學趣事。圖／三乘影像事務所提供

被譽「瑪莎葛蘭姆傳人」 許芳宜在紐約吃麵潸然淚下

2022-10-27 11:57
洛杉磯加州大學（UCLA）教授史嘉柏（David Schaberg）難忘40年前到台灣學中文，感激台灣人對他的溫暖，鼓勵學生到台灣交流。（中央社）

美國教授研究左傳成名 難忘40年前留學台灣

2022-10-30 16:06
一系列記錄新冠疫情封鎖期間的「日常生活瑣事肖像」近期贏得世界上最負盛名的攝影獎之一。（截圖自National Portrait Gallery）

法國攝影師「疫情封鎖日常肖像」奪1.7萬元攝影大獎

2022-10-26 00:41
策展人梅耶-布瑟28日跟荷蘭抽象藝術家蒙德里安作品「紐約市1號」合影。據她說明，此作品過去75年一直是倒掛展示，但要是現在把作品正掛，就有可能會解體。（路透）

藝術品「掛反了」超過75年 專家說明為什麼無法擺正

2022-10-29 02:04

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公