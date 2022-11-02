一位美國朋友將她出版的新書「在中西部覓食」(Midwest Foraging）簽名贈送我妻，由於我素喜種菜，自然也把此書拿來一讀。作者講的是她在美國中西部（包含密西根）野外尋找各種可吃植物的有趣經歷，每篇文章除了詳細描述植物特性及營養價值，還配有大幅彩照，可供讀者辨識，以免錯食。

待我津津有味地讀完此書，便也想做個覓食者（forager），於是我按圖索驥，把生長在本州密西根的幾種野生可食植物辨清記牢，寫成便條，就開始涉足野外，伺機下手了。

記得最早發現的是野蔥，它在三四月間就冒尖於野草叢中，顏色墨綠，通常是集束生長，又高過雜草，所以很容易辨識。初春雨後，我常散步經過住家附近的一條街，街沿公共草地上果然到處可見水靈靈的野蔥，便俯身掐下幾大把，帶回家裡將其洗淨切段，撒在番茄蝦皮湯裡，其味遠比一般綠蔥還清香。次年發現，就在我開闢的菜園地裡，韭菜還未出苗之時，黃褐土裡居然就已冒出簇簇野蔥，可謂「春地土暖蔥先知」。既然自家地裡就有，我就毋須去野外留意找野蔥了。

春夏之際，蒲公英照例在我家前後草地上盛開黃花，四處可見，這是我熟悉的草藥植物，經常食用其葉。過去只知道將其嫩葉炒雞蛋吃，而上述專著對美國讀者介紹說，還可以把蒲公英的根部洗淨曬乾，或烤熟吃，或燒湯喝，據說還有甜味和堅果味。看來美國食客對蒲公英研究不淺，以後我可能也會試試看這種吃法。

金秋落葉時，我和妻喜歡開車到十幾英里外不同公園去散步，沿著那裡的小徑一面呼吸異常新鮮的森林氧氣，一面觀賞林林總總的樹木野花。此時我便留意周圍是否真有書上介紹的可食植物。幾年下來，我至少發現了三種：一是野蘋果 （crabapple），二是橡樹果（acorns），三是野蘑菇。

野蘋果和新疆 紅棗一般大小，甜度不高，還有澀味，但可打汁喝，營養不遜「家蘋果」；橡樹果有點像栗子，澱粉感有餘，香甜度不足。據說上世紀美國經濟大蕭條 時代，許多貧困農民曾一度以橡樹果充飢；至於野蘑菇，我在採摘前已做好功課，上網把「密西根蘑菇」搜索一遍，記住毒蘑菇模樣。凡表面黏滑、紅黃色彩的一律不碰，凡是白色、淡褐色而且表面乾燥的蘑菇，先拍照，再用google查詢，證實這種蘑菇可食用，然後採摘回家。野蘑菇的鮮味已比家蘑菇濃郁，其營養更有利健康，何樂而不採呢？

在食品價格暴漲的當下，在四處都是公共樹林草地的美國，學做一個覓食者，該是很有意義吧。