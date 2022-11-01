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大孫是個小暖男

潘健生

九月中，女兒出差到尼日利亞(也譯奈及利亞)阿布賈，為期十天，家中的一對兒女：一個孫子八歲、一個孫女即將兩歲，都由女婿一人管理。女婿既當爹又當媽，每天一早忙做早餐、吆喝起床、洗臉、穿衣、然後送不同方向的學校與幼兒園，下午又反向重複這一系列的動作，忙得不亦樂乎。

大孫子已經上小學二年級。記得他三歲的時候媽媽出差，孫子每天盼著媽媽回來，在媽媽訂好回來的那一天，他一早就念叨著看著門口，下午更是焦急萬分，其實媽媽搭的是傍晚的飛機，要晚上才能到家。天將黑的時候，孫子竟忍不住噙著眼淚哀求爸爸，「到機場看看媽媽回來了沒有？」既令人憐愛又讓人動容。

五年過去了，大孫子除了讀書，還打球、游泳、登山，跟著媽媽去圖書館，比起幾年前他長大懂事多了。這次他也惦記著出差的媽媽，但淡定了許多；更令我驚喜的是，這次他竟在媽媽出差期間主動為爸爸分擔一些工作，擔當起一個哥哥的責任。

女兒出差的第一天，女婿照例將他們哥妹倆接回家，到車庫剛下車，大孫子知道爸爸馬上要忙著張羅晚餐，便主動說：「爸爸，我陪妹妹玩，不讓她纏著你做飯。」孫子的負責認真態度，讓父親感到兒子長大了很多。

巧得很，兩天後就是妹妹兩歲的生日，女婿說，等過幾天媽媽回來再為妹妹過生日吧，但孫子卻堅持要在妹妹生日當天慶生，並自告奮勇自己布置慶生場地。

說到做到，孫子開始以拿手的手工剪貼做燈籠、花朵及小彩旗，飯廳中心位置則用英文剪貼「HAPPPY BIRTHDAY」於牆上，然後張貼自製花朵，又從飯廳牆上分兩邊拉兩條斜線，貼上七彩三角旗幟，一切都是大孫子包辦。

孫子高高興興忙了大半天。傍晚，女婿做了妹妹和哥哥都喜歡吃的滷雞腿，炒了一盤菜，還買了蛋糕，三人開始為妹妹慶生。

大孫子依然是主角，他摟著妹妹照相，逗妹妹樂，引導妹妹吹蠟燭，唱生日歌。生日儀式完後，還主動向女婿提出：「為了讓妹妹高興，我想陪妹妹看一會妹妹她最喜歡的電視節目。」女婿有什麼理由不同意呢？作為哥哥的兒子這麼懂事，這麼暖心。

這個夜晚，女婿、孫子與孫女在美西灣區、女兒在非洲，我們外公外婆在亞洲，通過視頻，不但高興地參與兩歲小妹的生日，也看到了大孫子暖心哥哥的表現；大孫子健康成長，他柔軟的內心充滿愛，讓我們歡喜有加。

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