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遊民悲歌

進欣

大約兩個月前，住家附近一個頗受居民歡迎的公園來了一位遊民， 她睡在一大片樹叢旁的空地， 灌木叢旁有一輛商店的手推車。

我們常常在公園內散步、溜狗，消息炸了鍋，大家交頭接耳，竊竊私語，有人說她睡在黑色塑膠袋上，沒有墊子也沒有毯子；至於手推車，沒多久就沒了蹤影。後來溜狗時，我盡量避開那塊地方，著實不太方便，因為大多數人都是照著水泥地繞場一圈慢跑、散步、溜狗……。

有一回發現，原來的躺臥處空了，別人告訴我她換了個地方， 仍然在這個公園裡，原來是換到涼亭旁的角落處，旁邊有灌木叢、籬笆遮擋。涼亭裡有桌椅，外有烤肉架，旁邊是小孩玩樂區，來來去去常有人走動。有一回，我看到一隻大狗跑去那個人睡覺的角落嗅聞，把我給嚇一跳， 雖然公園有告示說，狗要上鍊條，可是就是有人喜歡讓大型犬自由活動。

和我一起遛狗的瑞士老太太告訴我，遊民鋪在地上和蓋在身上的都是黑色塑膠袋，之後天氣漸涼怎麼辦？她去社會福利部門報告，也沒看見什麼結果；漸漸地，有人提供食物、水瓶，放在她睡處不遠的地方。有家的人多幸福，無家可歸的人令人同情，這是社會問題。個人的能力有限，只有杯水車薪，解決不了事情。

原來就有計畫出門兩星期，返抵家門，很好奇那位街友還在此嗎？ 原處多了一個淺藍色的帳篷，內有毯子，比露宿街頭好多了，也保留一些隱密空間。是哪位善心人士做的好事？

第二天又遇見溜狗的友人，她說這位遊民是有登記的，只是他們找不到她去了哪裡，帳篷是保護遊民組織提供的，以後會每天送餐兩次。有一天早上，看到帳篷前方豎立一根柱子，上貼告示：根據公園管理法，公園用地不能非法占用居住，公告後七十二小時遷出，否則依法處理。 據說附近住戶有不堪其擾者報警，我不知道警方要如何處理，她又能去哪裡呢？

一天晚餐後，外子牽狗出門散步，回家後說公園旁停了兩輛警車，有警員到場觀察；又過了幾天，時限早已過去，看起來好像沒什麼事。有一天我出門回家，經過公園時發現藍色帳篷不見了，角落也清空了，第二天遇到友人，她說昨天公園管理處開來一輛卡車，趁著女遊民不在場，把所有東西清除帶走，女遊民回來知道大勢已去，此地沒法再待，從此不見身影。

公園又恢復往日的秩序，人們繼續跑步健走、小狗繼續走走聞聞，看似沒有什麼插曲發生過……。

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