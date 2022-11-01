老年公寓的大院裡，天高氣爽，微風徐徐，樹葉颯颯，我聞到了初秋的味道，看到有幾片發黃的樹葉搖搖晃晃、輕輕落地時，我知道夏天即將準備啟程離去了。

我並不悲涼夏天離去，心想省去了盛夏每次外出回來要立即沖澡、洗刷滿身汗水的麻煩，倒是有機會好好欣賞初秋的魅力了。

初秋那習習的涼意，讓我感到舒適、愜意；除了氣溫明顯涼爽，戶外活動不再汗淋淋以外，幾乎滿目都還是一片夏天的氛圍。

在我眼裡，初秋的清晨是一幅詩情畫意的景象。在朝陽初升的晨光裡緩慢地散步，呼吸著清新空氣，觀賞著大院裡那尚未修剪的草葉上，點綴著點點滴滴的露水珠，那些閃亮透明的小水珠在微風推動的草葉上，似將脫落而非脫落，猶如在耍雜技一般，著實精采。

初秋天高雲淡，溫柔的陽光送走了夏天的燥熱，沐浴在這樣的陽光裡，仰望著萬里晴空，頓生出一種迷醉、幸福、依戀之感。

初秋是收獲的季節，在好幾棵高大的橡子樹上，松鼠們竄來竄去搬運、儲存橡子。同時也碰得橡子霹靂啪啦紛紛落地，這又引來一些松鼠搶食。俗語說初生之犢不畏虎，有趣的是，初生的松鼠不怕人，那些在地上搶食橡子的大松鼠見人走來急忙躲避，小松鼠卻目中無人，照吃不誤，只是在我與牠距離更近時，牠才勉強後退幾步，好像這裡是牠不可侵犯的領地。

初秋是絕不會見到枯黃落葉飛揚的，只是那帶著涼意的輕風洗刷了一切的綠色，於是樹木、百草變成了深綠，猶如鍍上一層帶有涼意的色澤。

但初秋對於候鳥與飛蟬等鳥蟲來說，卻是悲涼、哀愁與殘酷的現實，候鳥不得不遷徙遠方尋找溫暖；蟬不是在樹上悲嘆即將終結其短暫的一生，就是在地上撲騰著翅膀，它再也飛不起來了。當我目睹蟬的痛苦時，愛莫能助與悲涼之情同時存心。

初秋的涼意催生了秋雨霏霏，連綿不斷。一場秋雨一場寒，秋雨將引導著初秋走向中秋和深秋，那滿目的深綠色將逐步變成萬紫千紅，再變成落葉飄搖，滿地鋪金。

老伴對初秋是極其敏感的。正當我享受著舒適的涼意時，她就急於要撤走我床上的毛巾被，換上薄夾被。我沒有同意，並告訴她：初秋不會走得那麽急促，好好享受初秋的美麗與舒適吧，不然就是對迷人景色無謂的浪費，也是對大自然的恩惠不領情啊！