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神奇的蜂鳥

半人番
資料來源:半人番提供
資料來源:半人番提供

九月秋風起，候鳥忙遷徒，奧克蘭湖畔的觀鳥者漸漸多了起來，除了觀賞遠道而來的各種鳴鳥外，人們更期盼邂逅世界上最小的鳥兒：神奇的蜂鳥。

今年，湖畔的斑點寶石草長得特別茂盛，萬綠叢中，朵朵明亮的桔黃色小花像飛舞的寶石，隨風起舞，搖曳生姿，引來一群群蜜蜂不辭辛勞採蜜忙。「眼睛睜大點兒，蜂鳥比蜜蜂大不了多少」，先生正說著，只見一隻小不點兒在眼前一閃而過，牠背部綠色的金屬光澤在陽光下分外耀眼，「蜂鳥，是蜂鳥！」我們興奮地叫了起來。

世界上的蜂鳥有三、四百種，在紐約唯一能見到的只有紅喉北蜂鳥。自從獲悉蜂鳥在湖畔出沒的消息後，我們尋覓多日，始終不見蹤影，此刻牠就在眼前，但牠個頭太小，不及我們的拇指大；又飛得太快，像流星般穿梭在花叢中，當我們想再看個仔細時，牠早已消失得無影無蹤。

「我們就守在這兒，這種管狀的鮮艷花朵對蜂鳥特別有吸引力，牠一定會再來的。」先生悄悄地對我說。我們目不轉睛地盯著花叢，終於看見一隻蜂鳥從天而降，牠盤旋在一朵花前啜飲花蜜，停留不到一秒鐘就飛離，牠高超的飛行特技讓我們看得眼花繚亂：不僅向前、倒退，還能上下垂直飛行，更為神奇的是，牠能精確定位，像直升機一樣懸停於花前，簡直就是空中雜技高手。

蜂鳥飛行時翅膀高速振動，頻率可達每秒七十多次，即使用上望遠鏡，我仍無法看清楚翅膀的模樣，晨練的朋友們憑肉眼觀蜂鳥，更如同霧裡看花。我焦急地對先生說，「留住蜂鳥，全靠你了。」「牠的翅膀拍打得太快了，我得調整快門速度」，先生立即調整相機，迅速拍了好幾張蜂鳥的照片。

隔天，當朋友們看到色彩豔麗的蜂鳥照片時，連連誇獎。「可惜沒拍到雄鳥，雄鳥的羽色比雌鳥更鮮亮。」先生有點小遺憾。奇怪，雄鳥都去哪呢？正巧，安德魯也前來觀鳥，這位有名的鳥類專家解開我們的謎團。原來蜂鳥為一夫多妻制，雄鳥僅在繁殖期與雌鳥互動，而後就將構巢、孵化和撫育後代的重任留給雌鳥。作為單親媽媽，雌鳥親力親為，不僅要哺育雛鳥成長，而且還要帶牠們到南方越冬。「雄鳥也遷徒嗎？」我急忙問安德魯。「雄鳥總是先行，幾天或幾周之後，雌鳥才帶著小蜂鳥動身。」安德魯補充道，「別看現在這些小蜂鳥長得都像媽媽，過冬後，其中的雄性小蜂鳥就都變成帥哥。」

接著，安德魯又告訴我們，別小看這種只有三克重的蜂鳥，牠們小小身軀中蘊藏著無限的能量，牠們能在海上不間斷地飛行八百多公里，一鼓作氣地飛越墨西哥灣。

得知冬去春來之際，大批紅喉北蜂鳥將告別中美洲的尤卡坦半島，沿著相同的遷徒路線返回時，我們驚嘆不已：神奇的大自然孕育出神奇的蜂鳥。

奧克蘭 墨西哥

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