手機 又響了，電話公司先幫你過濾一層，說這來電「可能是騙局」。哈，我不上當、不自找麻煩，不接。但如果讓你自己打電話進去的呢？會不會慢慢走進他們精進騙局的圈套呢？

那天收到網購的商品，發現尺寸不合，只好退貨。簡單，拿到他們商店的客服中心，一下子就辦妥，見到工作人員取出一張運輸標籤貼上，就安心回家了。誰知兩天後，同一件商品竟然又運送到家門口，貨品沒有寄回給商家，貨款不會退，我只好去電客服中心求救。打開他們的App ，左滑右滑竟然沒找到客服的電話號碼。那麼就請谷歌 找吧！這可不，一下就找著了。

電話很快接通，一位男士帶著亞洲某國的口音，以流利的英文回應，他說，「當然可以為您服務，下單是手機還是電腦？」接著就以仔細的方式，領導你到App Stor下載了「AnyDesk」。又指導你怎麼跑它、怎麼傳播，因此他可以看到你正使用的手機或電腦的螢幕。多先進的技術、多體貼的服務，怕你不會用，他幫你看著。

先看了原始訂單、付款方式，他就說，「很抱歉，您是用Visa卡付帳的，但我們只能退款到您的提款帳戶（Debit Card Account）。您的美國銀行（Bank of America）帳戶與我們公司的App是連結的，我們送了一個四位數的號碼給您的帳戶，請打開來查看此號碼。」

這種四或六位數號碼並不陌生，在別的情況下用過；但我的銀行帳戶與網購中心連結？我心中開始產生疑雲。一般這密碼都由手機簡訊方式傳遞，但我沒看到送進密碼。他說了，直接送到您的銀行帳戶訊息裡，「只要打開App就看得到。」非要看我的銀行帳戶不可？

見我遲遲不啟動銀行帳戶，他請他的經理來為我服務。經理的談吐更老練，說他已經與我的銀行經理溝通，只要我看到四碼，就可進行退款。我硬著頭皮照著做了，哪有什麼四位數號碼？

「沒問題，您只要嘗試Zelle的動作就行了。」接著仔細地指導我一步一步進行Zelle付款一千美元給他指定的電郵。此時我終於感覺疑雲密布。

「按下按鈕呀！放心，您的帳戶不會被扣錢的，我們只是確認帳戶而已，您銀行經理也說沒問題的」「按下按鈕，您的退款就可以進行了」「不按按鈕，您的銀行帳戶就會被鎖住，您所有的存款都不能用了。」

對於Zelle付款我是熟悉的，所以沒照做，在這位客服中心經理的催促聲中，我快速地掛斷電話和「AnyDesk 」，保住了一千美元，浪費了三十分鐘，驚死了許多細胞。

第二天依然驚魂未甫，不禁感慨這網路騙局的日新月異，讓你自己打電話過去，自投羅網，在毫無防備之下，慢慢地步入騙局之中。

後來我在這商店的網頁上仔細找，終於找著客服中心電話號碼。處理好我的退貨事件之後，客服人員謝謝我，說他們已經知道這騙局，也已經處理了。