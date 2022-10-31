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萬聖節驚魂

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「阿姨，妳不用來接我了，我同學的爸爸會送我回家。」正在開車前往接我姨甥女琳琳的途中，我接到她的電話，我對她說：「我很快就到了，不要麻煩妳同學的爸爸。」琳琳急著說：「不行不行，阿姨，有人拿著刀要來追殺我們，我們一定要趕快離開。」我當時聽得一愣一愣的，追殺？在舞會？因為琳琳當晚回學校參加萬聖節前一個星期的舞會，那時是星期六晚上近十點半。

當時我也沒多想就掉頭開車回到家，沒過多久琳琳也回來了。一進家門，她將手上提著的東西扔在一邊，然後重重坐在沙發上，一臉驚慌帶著哭音說：「好可怕、好可怕！」，我這才發覺事態嚴重，趕快上前來摟著她的肩膀，柔聲對她說：「不要怕，告訴我們到底發生了什麼事？」

琳琳平靜一下情緒，跟我們說起驚心動魄的一幕。本來舞會是十一點結束，但是她和另外三個女生決定十點左右就回家了，當時四個女生從學校後門口繞了一個大彎來到學校的正門口，因為她們告知家人是在那裡等候，可是當時學校正門已關閉，那條街並沒有什麼人來往。

很快，其中一個女孩的媽媽來接了她回家，剩下三個女生，除了琳琳以外，另外兩個女生由同個家長送回。因為我當時還沒有到，於是那位家長也陪著琳琳等我，當時除了女孩的爸爸坐在車裡，三個女孩就站在車旁有說有笑，回味舞會的精采。

就在這一片祥和的氣氛中，她們驚覺有兩個男人在離她們不遠的附近走來，突然其中一個朝對面徘徊著的另兩個男人吹了一下口哨，那兩個男人隨即飛奔過來，三個女生一看不對勁，趕緊拉開車門上車，琳琳是最後一個上車。同學的爸爸也意識到大事不妙，待三個女孩關門立即將油門踩到底飛馳而去，當時有一個男人已跑到接近車子，手裡還拿著一把刀，當三個女生回頭一看，四個男人同時追著車跑，有兩個還帶著恐怖的面具，嚇得三個女孩花容失色，哭聲四起。沉著的爸爸將車開到安全的地方才減速，並確定那四個人沒有再跟上來。

事後琳琳回憶起其中一個男人的樣子，很像她們經過一家奶茶店時無意中望向裡面坐著的一個人，也許四個女生從那邊經過時，就被這幾個男人盯上，故發生如此驚險的一幕。第二天她們及時向校長反映，校長讓她們去警察局備案，而警察局就在學校正門口的斜對面而已，這幫人居然敢在太歲頭上動土，警方認真記錄並承諾會多派警力巡邏。

事後大家都捏了一把汗，如果那晚三個女生的警覺性低一點，同學的爸爸反應慢點，也許那四個男人會易如反掌控制住三個女生及一個爸爸，最後會發生什麼事情也不敢想像。那是三年前萬聖節發生的事情，想起仍心有餘悸，但願每一個在享受這個扮鬼搞怪的人都能平安又盡興，避免遇到人間真正的惡魔。

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