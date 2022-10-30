達文西的米蘭故居。(資料來源:李麗珠提供)

一片望似無盡的田野，略帶滄桑的曲折古巷，以及平靜無波的連天大湖，近處山頭上的千年積雪，一直都是先生與我多年來行走歐洲所追尋的地方；但或許是我們在繁華都市居住的時日已久，再次步入米蘭中央車站 大廳時，內心竟不自覺地有一分莫名的興奮。

我們隨意挑間車站旁的小餐館，在露天的大傘棚下坐定，一邊享受著自己喜歡的義大利 麵，一邊打量著熙來攘往的過客；先生與我都不得不承認，我們終究也難脫世俗，仍是屬於滾滾紅塵中的飲食男女。

回到米蘭可真好，無遠弗屆的地下鐵（Metro），班次頻繁的電軌車（Tram），感覺幾乎沒有去不了的地方 ；如果走累了，隨處都能尋見附近的小公園，樹蔭下的木椅就是最好歇腿的地方。米蘭街頭更多的就是咖啡館和小酒吧，幾杯飲料的所費不多，卻足以舒展人們已近疲憊的身心；先生與我向來中意平民化的飲食，我們經常穿梭於市區內的大街小巷，得見許多當地居民的日常；從書本中所得的知識往往不一而足，而經由現實生活中的感同深受，卻總是我們在旅途裡學到的可貴篇章。

如果你遠遠望見大紅色的「M」標誌，可不要認為自己找到麥當勞；在米蘭街頭常見的大紅色「M」，表示的是地下鐵（Metro）的出入口；出入口的階梯都平坦寬敞，兩邊扶手顏色也配合地圖，清楚指示該處地鐵 的行駛路線，也有告示牌標明每一站所停靠的站名，所以絕不會令人有搭錯方向的顧慮。我們已習慣紐約地鐵的髒亂及毫無章法，到了這裡簡直是受寵若驚，竟把乘坐地下鐵視為每天的樂事一樁。

先生與我以近乎朝聖的心情，又重溫了在疫情發生前我們走過的每一個地方；大教堂四周的廣場依然遊人如織；在名店齊列的時尚區內，沿著整排奢華櫥窗的街道一路行來，與我們擦身而過的也多是些光鮮亮麗的俊男美女。

我們又循著舊足跡，回到攤販雲集的大運河畔，早年這裡曾是米蘭的貨物集散中心，如今則到處都是連成一片的露天小餐室，只要隨意點杯雞尾酒，就能享用美味的自助餐，難怪此處總是年輕人樂不思蜀的地方；運河兩岸在周末夜裡更是盛況空前，可惜我們已無法負荷通宵達旦的夜生活。

我們特別去造訪達文西的米蘭故居，雖留存至今的作品不算多，但「蒙娜麗莎的微笑」，及「最後的晚餐」，這兩幅不朽的畫作，足以使他名留千古。他的故居是典型義大利三合院建築，門大牆寬，庭院深深；在走過了五百多年歲月後的今天，院中石雕的許多塑像已盡顯滄桑，但那小片的葡萄園依然泛著清香，此刻我們只幻想著能跨越時光隧道，一睹這位藝術大師的超人風采。

停留的時日頗長，旅館特意升等我們的房間；不但多出來的客廳更有舒適感，偌大的陽台更可就近俯瞰中央車站，這使我們每天都盡可能想早些回去，希望在陽台上伴著夕陽吃晚餐；星空下的中央車站也別有風情，我們很幸運能遇到如此的機緣，讓米蘭之行再次畫下完美的句點。