我有一偏好，那就是喜歡隨著內子去超市，她瞎拚，我瀏覽尋鲜。

多年前的一天早上，在洛杉磯 威利大道上一個中國超市裡，忽然聽到一聲高吼，我很自然的朝那方向一瞥，原來一名警衛和一個大約八、九歲的小男孩正在糾纏，這時所有顧客都放下手頭要買的東西，把目光投向他們。

不料，這警衛竟蠻橫地用擒拿術扭住這孩子的手臂，口中還不停地唸道：「你是個賊！」小孩回說：「我不是。」警衛接著厲聲地說：「你還敢抵賴？」隨即伸手摸小孩鼓鼓的口袋，攫出了好幾包蜜餞和糖果，我不明白這小孩是否驚嚇過度或是心虚？雖然他好像仍在自我辯白，只可惜低沉得一點兒也聽不清楚，倒是這警衛的高分貝：「不必狡辯！」接著這小孩雙手就被他惡狠狠地拷上了手銬。

不知別人是怎麼想的，警衛這般粗糙的處理方式，教我非常反感，當時有趨前維護這小孩的衝動，我認為貨沒出門，縱然有行竊意圖，但罪狀仍是不能成立的，況且我自身就曾有過類似的經驗，那回我因只買一樣輕巧東西，沒推菜籃車，也沒帶背包，但發現還有好幾樣喜歡的東西，兩手拿不了，只好把多餘的塞進夾克口袋裡，最後當然是有一併結帳。我很想跟那警衛理論，尤其輕率地使用手銬，面對的又僅僅一個稚童，嚴格說來，他倒犯了侵犯人權以及濫用職權的嚴重刑責。

最後遺憾且荒唐的是，我突然躊躇起來，沒有趨前力爭，只是阿Q地眼巴巴望著那小孩悻悻然被帶走。

另外的一瞥，同樣發生在那家超市裡，也是一個上午，突然間萬黃叢中冒出一點黑，這黑點就是一位態度端莊的黑人 ，他推著菜籃車，面帶微笑，亦步亦趨地跟著前面一位牽著一個可愛的混血小女孩的婦人，無庸置疑，他們肯定是一家人，加上母女偶爾的對話，也證明了這婦女是中國人。這時大家都向她們投以異樣眼光，我還發現有人在搖頭，這是何種心態，當然不言而喻，但我又何嘗不是五十步笑百步呢？我當時也在想，好好一個中國女子，既文雅又清秀，條件可謂上乘，何需嫁給外國人，尤其還是一個漆黑鴉烏的黑人？

當時我只知一味地品評別人，卻忘了自己，忘了在美國經濟大蕭條 時被白人排擠的痛，我真可笑、我真幼稚，而且還有些情何以堪的可憐。「懦弱」、「低俗」、「醜陋」是因為這兩瞥所構成的自我結論，雖然事隔已經多年，每每想起，我仍不禁汗顏。