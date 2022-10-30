我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

追憶好友

麗蘋

「你是晴空的流雲，你是子夜的流星，追尋那無盡的深情，追尋那永遠的光明……。」隨著朋友傳來這首「追尋」的優美旋律中，不禁讓我想起好友如心唱這首歌時專注的神情。

如心是我大學時期的好友，因為我們都是家中的獨生女，加上臉上都有不大不小的酒窩，一進入師大後我們很自然地常玩在一起。如心比我高，還記得我們每次急著趕換課堂時，我都需要連走帶跑才能跟上她的大步伐；平時我們坐在一起聊天、看書、準備功課時還好，如果站著說話久了的時候，不是我覺得脖子好痠，就是她抱怨我這矮冬瓜。

師大畢業後，各忙各的。如心和我看似少連繫，但我們都知道對方的生活近況。我一九七三年來美唸書後，工作和家庭兩頭忙，日子過得好似陀螺一般無止境地轉著。在一次難得回台灣探親和同學們相聚時，如心和我又搭上線，彼此都很興奮，促膝長談互訴多年來各自生活的甘苦，也很開心能在她家見到她的另一半君燦先生和兩個乖巧的女兒。

一九九二年底，我家搬到馬里蘭州的哥倫比亞小鎮，如心和我聯絡緊密起來，先是每年聖誕前夕，我都會收到王伯伯、王伯母的賀卡和如心順帶的問候，每當我看到卡片上王伯母顫抖的字跡時，我就會想起以前到如心家，伯伯、伯母對我噓寒問暖熱情的招呼，把我當成他們的女兒一樣。隨著伯伯、伯母相繼去世後，我開始收到如心寄來的聖誕新年賀卡祝福，每次我有機會回台灣時，我們不是找機會見面就是會通個電話。

有一次打電話到她家裡時，君燦告訴我，如心身體出了狀況正在做化療中。我好幾次說要去看她，但都被她婉言拒絕，她用她那虛弱的聲音對我說，她實在不願意讓我看到她化療後沒有頭髮的樣子，她要讓她在我的心中永遠保持著那美好的模樣。現在回想起來，當時我或許應該好好地說服她讓我去看她，或許我真的應該不要太過分考慮到「尊重對方」而堅持去看她，唉！人生實在是太多「或許」了。

二○一六年五月初，我一個人回台灣，除了找時間和大學同學聚會之外，還在五月底去了一趟西藏，去西藏前和如心通過電話，知道她身體已經非常虛弱，沒想到從西藏回來後，從LINE上知道如心過世的消息。

好友如心已去，我一邊靜靜地聽著這首「追尋」，一邊追憶和她相處的時光，在感嘆「人生聚散無常，珍惜曾經擁有」的同時，也非常感恩在我有限的人生中，能和如心好友相識相知。

馬里蘭州 LINE

上一則

藝術品「掛反了」超過75年 專家說明為什麼無法擺正

下一則

這是藝術嗎？

延伸閱讀

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議
三期胃癌聽醫師的話 74歲抗癌翁開心含飴弄孫

三期胃癌聽醫師的話 74歲抗癌翁開心含飴弄孫
開車衝撞聖誕遊行 威州男76罪成立

開車衝撞聖誕遊行 威州男76罪成立
疑為間諜 中女假裝喇嘛 在印度難民區被捕

疑為間諜 中女假裝喇嘛 在印度難民區被捕

熱門新聞

香港故宮最近展出一批來自北京故宮的文物，其中的「乾隆帝行書述悲賦」，是乾隆帝在妻子富察皇后去世滿100天之時，寄託哀思的詩作。(圖：香港故宮提供)

是真愛？乾隆給富察皇后的百日情書曝光 字字深情

2022-10-27 20:53
國際級舞蹈家許芳宜分享過往求學趣事。圖／三乘影像事務所提供

被譽「瑪莎葛蘭姆傳人」 許芳宜在紐約吃麵潸然淚下

2022-10-27 11:57
一系列記錄新冠疫情封鎖期間的「日常生活瑣事肖像」近期贏得世界上最負盛名的攝影獎之一。（截圖自National Portrait Gallery）

法國攝影師「疫情封鎖日常肖像」奪1.7萬元攝影大獎

2022-10-26 00:41
北京故宮所藏「孝聖憲皇后朝服像」，此為乾隆帝在其生母逝世的十天後傳諭繪製，應當是最貼近真實的甄嬛原型畫像。（圖：香港故宮提供）

正史上的甄嬛原來長這樣 康熙初見只用四個字形容她

2022-10-17 23:24
蝸牛竟有喜歡吃深色顏料的癖好。（虹化玉．圖片提供）

一場意外的陪伴

2022-10-23 02:02
世界上最長壽的人佳妮．卡勒蒙，拍攝於1945年，時年約七十歲。（取自維基共享資源）

法式生活藝術：美食、佳釀、養老房

2022-10-25 02:02

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活