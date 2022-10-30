「你是晴空的流雲，你是子夜的流星，追尋那無盡的深情，追尋那永遠的光明……。」隨著朋友傳來這首「追尋」的優美旋律中，不禁讓我想起好友如心唱這首歌時專注的神情。

如心是我大學時期的好友，因為我們都是家中的獨生女，加上臉上都有不大不小的酒窩，一進入師大後我們很自然地常玩在一起。如心比我高，還記得我們每次急著趕換課堂時，我都需要連走帶跑才能跟上她的大步伐；平時我們坐在一起聊天、看書、準備功課時還好，如果站著說話久了的時候，不是我覺得脖子好痠，就是她抱怨我這矮冬瓜。

師大畢業後，各忙各的。如心和我看似少連繫，但我們都知道對方的生活近況。我一九七三年來美唸書後，工作和家庭兩頭忙，日子過得好似陀螺一般無止境地轉著。在一次難得回台灣探親和同學們相聚時，如心和我又搭上線，彼此都很興奮，促膝長談互訴多年來各自生活的甘苦，也很開心能在她家見到她的另一半君燦先生和兩個乖巧的女兒。

一九九二年底，我家搬到馬里蘭州 的哥倫比亞小鎮，如心和我聯絡緊密起來，先是每年聖誕前夕，我都會收到王伯伯、王伯母的賀卡和如心順帶的問候，每當我看到卡片上王伯母顫抖的字跡時，我就會想起以前到如心家，伯伯、伯母對我噓寒問暖熱情的招呼，把我當成他們的女兒一樣。隨著伯伯、伯母相繼去世後，我開始收到如心寄來的聖誕新年賀卡祝福，每次我有機會回台灣時，我們不是找機會見面就是會通個電話。

有一次打電話到她家裡時，君燦告訴我，如心身體出了狀況正在做化療中。我好幾次說要去看她，但都被她婉言拒絕，她用她那虛弱的聲音對我說，她實在不願意讓我看到她化療後沒有頭髮的樣子，她要讓她在我的心中永遠保持著那美好的模樣。現在回想起來，當時我或許應該好好地說服她讓我去看她，或許我真的應該不要太過分考慮到「尊重對方」而堅持去看她，唉！人生實在是太多「或許」了。

二○一六年五月初，我一個人回台灣，除了找時間和大學同學聚會之外，還在五月底去了一趟西藏，去西藏前和如心通過電話，知道她身體已經非常虛弱，沒想到從西藏回來後，從LINE 上知道如心過世的消息。

好友如心已去，我一邊靜靜地聽著這首「追尋」，一邊追憶和她相處的時光，在感嘆「人生聚散無常，珍惜曾經擁有」的同時，也非常感恩在我有限的人生中，能和如心好友相識相知。