叢林規則的一個重要鏈接就是貓捉老鼠，記得兒時常玩的鬥獸棋即嚴循此規，強者為王，從大象吃獅子到後者吃老虎，逐級以降，直到貓捉老鼠，一切順理成章和天經地義。然早年滬上民居狹小逼仄，少有人家養得起貓咪，結果一旦遇鼠患，人們通常只能在牆角放幾個鼠夾或撒些鼠藥，或乾脆在屋內以木板攔隔，圍追堵截，打一場「人民戰爭」消滅之。

來美後發現，世界首富之國也難逃鼠害，只是美國的老鼠跟蟑螂一樣，體型都比國內的嬌小。對付老鼠的器具倒是先進些，鼠夾做得細小緊湊，在其鐵鉤上塗點花生醬即可設井下陷；再有就是鼠膠板，其透明膠裡已摻和了花生汁之類誘餌，單等老鼠去踩雷。可嘆的是鼠輩其實智商不低，竟然也知吃一塹長一智，不輕易上鉤，以至膠板積滿灰塵，失去黏力，半夜我能清晰地聽到老鼠的悉索聲，卻無計可施，一籌莫展。碩鼠、碩鼠，我奈你何？

意想不到的是，女兒上月要出差，又把她領養的小貓跟波寄養我處。跟波不來則已，來則一鳴驚人，立下奇功。一日我起大早去廚房，只覺腳下絆了一下，低頭一看不免嘖嘖稱奇，原來地板上躺著一隻毫不動彈的死鼠，顯已被跟波無情制伏。跟波得意地在戰利品邊踱步，也許在向我邀功請賞，我拿起手機 照相以留歷史紀錄，這還是我人生頭一回見證了貓捉老鼠。

我猜想，在野生環境裡與獅虎同屬貓科的跟波，也許會把死鼠吞吃充飢，但已貴為寵物的牠，每天都能穩當地享受美味的罐頭雞肉，自然不屑去咀嚼那猥瑣的獵物。我照常餵飽牠之後，妻子又撒好多片貓果乾犒勞大功臣。

我家屋旁有個小院，院子籬笆的牆角邊擺有一長排花壇和盆栽，只要天氣好，我們早晚都讓跟波到後院去放風透氣，在相對寬闊的天地裡沐浴陽光和自由行動。既然我們有這個條件，就不應讓牠永遠囿於方寸之間受委屈，好在我事先已把籬笆下方的空隙都用木板條擋好，跟波即使想叛逃也休想脫身。

跟波在明媚的室外愈發活潑好動，看到花間飛舞的蜜蜂和到處亂竄的蒼蠅就會飛身躍起，以迅雷不及掩耳之速掌擊空中目標。有一次跟波居然把一隻蒼蠅拍倒在地，再趕上去想捕獲牠，可惜慢半拍，蒼蠅搶先一步飛走；還有一次，籬笆外出現了一隻尖嘴的北美負鼠，跟波敏捷地覺察到了，快步走到籬笆腳下，隔著縫隙與負鼠久久對峙，直到後者悻悻地撤離。我看到此景馬上想到，其實貓視也能眈眈。

跟波雖只是家貓，但牠身上不可避免地保留了野生動物迅猛反應的習性和善於捕獵的本能，稍有機會就要顯露一手。比如牠看到我時經常會蹲下身子，四肢收攏後匍匐在地，然後出其不意地加速向我撲來，把前肢搭到我腿上。有時牠甚至會輕咬一口，然後閃到一邊，臉上詭譎的表情彷彿在告訴我，「我是跟你鬧著玩的。」跟波以身示範，夜間出擊，為我們家除害，清楚印證了我們改革開放總設計師通俗簡潔名言的鑿鑿有理，「能夠捉到老鼠的當然就是好貓」。