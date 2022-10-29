我在北方的家鄉四季分明，每當春天來臨，踏青賞花便成為許多人的一件樂事。

回憶我童年家鄉的春季裡，最早報告春訊的花卉要算桃花和杏花，這兩種花形狀相似，小巧玲瓏，顏色粉紅嫩白，都是剛剛聽到春的跫音，就迫不及待開放的那種樹花。桃花杏花雖說比不上雍容華貴的牡丹和高潔冷豔的梅花，但其質樸而純淨的美麗，堪稱是最具代表性的春的使者。

每當看到粉白俏麗的桃花，都會想到兒時家裡後窗外一棵很大的桃樹，每當春天來臨，這棵桃樹的滿樹桃花就會轟然盛開，引得蝶舞蜂飛。

接下來和桃花杏花押著韻開放的，就是我特別熟悉的月季花了。提到月季花，最先想到的就是兒時祖母提著一個大鐵壺，邁著一雙包裹得像粽子一樣的小腳，顫顫巍巍地給門前一排月季花澆水的情形。出生在清朝末期的祖母，特別喜歡花朵碩大、顏色豔麗的月季花，每年花開時節，窗前怒放的月季花都會引得人們駐足觀賞讚嘆。

作為木本植物的月季花，好種、好養、花期長，每一茬花謝了以後，花托處會形成一個栗子般大小的花蒂，也是她的籽包。隨著天氣轉涼籽包變成暗紅色，揪下來啃著吃，那外表的皮肉酸甜可口，真是遙遠童年的一件美事兒。

家鄉的月季花開在陽曆四月下旬和五月初，這之前，她們會一邊靜靜地先看著其他花熱鬧地賽美，一邊悄悄地探出花蕾蓄勢待發，等到其他種類的花卉短現芳華紅顏退卻之後，月季花們好像如聞軍令，一夜間開遍全城，讓所有的花卉和路人豔羨不已。

月季花花期長，可以從仲春可以一直開到秋末冬初，一茬茬碩大的花朵次第綻放直到寒冬來臨，當最後一組花蕾打開花瓣後，便執著地停在枝葉之間遲遲不願離去，人們經常可以在皚皚霜雪壓枝的時候，依然看到一朵朵暗紅色的月季花朵頑強地傲立枝頭。

在家鄉花季的時節裡，和月季花的高調相比，有一種樹花卻異常質樸無華，她就是槐花。「最美人間四月天」，在百花爭豔的聯歡中，槐花實在是太過低調矜持了。一串串乳白色的槐花掛在枝頭上，遠遠望去就是一樹縞素，但她令人駐足的是那沁人心脾的馥郁花香，這點也是她備受蜜蜂青睞的原因。從開滿槐花的樹下走過，常常能聽到眾多蜜蜂「嗡嗡」振翅的大合奏的旋律。

小時候我家門前有大槐樹，每到槐花盛開之際，必會引得小夥伴們紛紛用竹竿拴個鐵絲鉤子去摘槐花吃，大家把整串的槐花塞進嘴大口咀嚼，據說這樣生吃過多後會中毒，但小孩子可不管那些。說到這兒，嚼著槐花那種甜絲絲的味道，至今依然留在唇齒之間。

家鄉那些普通的花兒，雖也曾歷經風雨生死輪迴，但每到花季，她們總是會和天下群芳一樣坦蕩地迎風盛開，她們不會因為一時的美豔而自傲，也不會因為平凡弱小而自卑，不論是名門之秀還是無名草花，都有著屬於自己的春天。