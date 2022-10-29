小妹的雙胞胎兒子終於都成為醫生，而且都是麻醉專科醫生，還在同一家醫院執業，讓小妹的夢想成真。如果父親知道他兩個未見過面的雙胞胎小外孫都成為醫生，不知道會有多高興。

那一年，小妹懷了雙胞胎待產，母親在小妹即將生產的兩個星期前，從台灣飛來美國洛杉磯 陪小妹待產，並準備為小妹坐月子。那時，我們本來要父親和母親一起來，但父親擔心台北的家沒有人照顧，又覺得在美國太無聊，就說等兩個小外孫出生後他才來。

父親的這一個決定，竟讓他無緣與這兩個小外孫見上一面，就在雙胞胎出生約一個星期左右，父親因沒有進食導致血糖 過低，晚上睡覺就沒有再醒過來。小妹是我們家六個兄弟姊妹中排行最小的，也是父親最疼愛的女兒。因為我是家中的大哥，小妹比我小十五歲，記得當年我要從高雄上台北讀大學時，上台北的那一天早上，兩歲的小妹纏著我，不讓我去車站搭火車上台北，因為她知我一去要很久才會回來陪她玩。

等我大學畢業、當完兵、結婚生子，小妹才念小學二年級，那時我需要母親幫我帶小孩，就讓父母親和弟妹們都從高雄搬到台北，只比我大兒子大十歲的小妹，也因此成為我兩個兒子的小保母和玩伴。我們全家移民美國後，我又安排讓小妹來美國唸大學，也一直住在我們家，直到小妹畢業結婚後才搬出去，因此這個小姑姑和我兩個兒子的感情特別好。

雙胞胎的阿公是嘉義的名醫，因此從雙胞胎還很小的時候，就鼓勵他們長大一定要當醫生，小妹把這些話都記住了，在學習的過程中，都以此為目標鞭策他們，兩個小兄弟也都很乖，從小學業成績一直名列前茅，上大學也都同時上了醫學 預科。

只是問題來了，因為妹婿是個公務員，無法供給雙胞胎兄弟同時讀醫學院，沒想到雙胞胎就自己商量，弟弟先到醫院實習，讓哥哥先上醫學院，等哥哥讀完醫科畢業後，弟弟再去唸醫學院。懂事的雙胞胎不但解決了父母的困境，也給兄弟互相扶持做了很好的榜樣。

雙胞胎從小就很有主見，記得他們還很小的時候，就會吵著為什麼出生只差十幾秒，一個叫「哥哥」，一個當「弟弟」？小妹為此想出一個法子，就是讓他們輪流當「哥哥」，每星期輪一次。這個方法讓雙胞胎無話可說，讓「弟弟」也能過過當「哥哥」的癮。

身為雙胞胎醫生的大舅很以雙胞胎為榮，不但是因為小妹是我一路帶大的，雙胞胎也是我一直看著他們長大的，而且他們的中文名字都是我取的，一個叫「宜龍」，一個叫「宜霖」，雖然他們都是在美國出生長大，卻沒有忘記身為華人的印記。