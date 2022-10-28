看到電視上又在直播挑戰人體極限的吃熱狗比賽，我只有搖頭嘆息，因為深覺這種比賽除讓參賽者有機會贏得獎金，並大吃一頓外，對身體實在是百害而無一利。

據說這種吃熱狗比賽，最早在一九一四年由熱狗名店內森（Nathan）推出，自此一脈相傳，一則為了促銷他們的產品，再則也為刺激電視收視率，因為這項比賽總能吸引數百萬愛看熱鬧的觀眾收看。比賽規定誰吃得最多，就能贏得四萬美元獎金，如果十分鐘後比分持平，再進行一場五個熱狗的加賽，看誰吃得最快。其他類似的比賽還有：三十分鐘內吃掉二十磅（九點一公斤）飯糰，十二分鐘吃下六十二片披薩，十分鐘吃一百零二個墨西哥 捲餅等。

參賽者若想贏得比賽，得提前幾周乃至幾個月為比賽做準備，並在賽前照表操課，嚴格執行訓練計畫，教戰守則包括：浸泡法，先把食物泡在液體中，再放到嘴裡，這樣更易咀嚼和吞嚥；其次是加快咀嚼速度，增強下頜力量，一有機會就嚼口香糖，吃東西時加快咀嚼速度，這樣有助於增強下頜力量；還有比賽當天早上不要吃固體食物，賽前適度運動一下，這樣可以讓身體更餓。

我想這些比賽除了造就大胃王的頭銜外，相信與賽者吃傷了，大概此生再也不會碰這種食物，更何況暴食對人體有害無益，胃撐大了，以後易發胖不說，也容易造成胃下垂，或胃酸回流。

除吃的比賽，還有挑戰體力極限的鐵人三項比賽，從大清早六點多開始游泳 ，然後騎自行車，最後跑馬拉松 ，午夜十二點完成就算過關，可以取得一枚鐵人勳章。我那酷愛運動的兒子，第一次完成鐵人三項，跟其他在終點線看到的一樣，像是精疲力盡的沙場傷兵，拖著疲憊的腳步一瘸一拐地走回來，真不知他們花錢找罪受，所為何來？

日前見報，南韓舉辦發呆比賽，計時九十分鐘，每十五分鐘測量參賽者心跳，全程心跳曲線最平穩者為贏，還有父子相約一起參加，我想比賽過程等於思想放空，使大腦入於靜定狀態，把散亂的心安定下來。

我發現年紀越大越愛回想，憶苦思甜，時而不勝唏噓，時而興奮高亢，尤其在這個訊息千變萬化、知識爆炸的時代，腦子片刻不得休息，如果藉著偶爾發呆，保持心靈平靜，緩解急躁易怒的脾氣，相信當會有益身心健康，比起那些對身體有害無益的「吃」賽，或者累得精疲力盡的三鐵比賽，豈不是更有意義？