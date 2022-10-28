從近日的媒體報導顯示，肆虐全球快三年的新冠病毒漸近尾聲，許多國家開始著手籌畫開放國門入出境的事宜。

回顧這近三年的疫情 ，給人們帶來諸多不便，無人倖免，整個生活作息走樣，人際關係也起變化。政府機關三令五申地告誡百姓，要施打疫苗 ，還一再叮嚀保健之道，戴口罩、勤洗手、保持社交距離等等。昔日大排長龍、門庭若市的場景不再；餐廳只提供外賣服務，禁止堂食。

有道是「窮則變，變則通」，那麼當今的「疫則變，變則通」，以至於使我們不得不逆來順受，退而求其次，為了生活自我調適，因此從「講究」到「將就」來妥協應對。

從前三不五時要上美髮沙龍店洗頭整髮的時髦女士，也只好在家中自理，甚至一些男士勉為其難由妻子操剪理髪，一回生二回熟，幾次下來，妻子也練就成了工夫。聽聞有人妻能包辦夫婿及兩個兒子的頂上作業，既經濟又實惠。以往水龍頭稍有滴水時，立即要請水電工來修理，卻因疫情之故，不便讓陌生人上門，只好用桶接水，再轉為澆盆栽花卉。很多須假手他人的事務，都不妨先試試向谷歌搜尋對策，往往也能奏效，起了化腐朽為神奇的效果，好不得意。

人際往來受限，但藉由電話、手機、電腦視頻等科技的功能，人們還是能互報平安，維繫情感交流，效率之快令人興奮莫名。

由於網際網路的便捷發達，以致學校機構可改在家中上課；教會崇拜，傾聽牧師的證道都能順利進行；人們也可參加各種講座，聆聽專家學者的論述，得以增廣見聞，再加上5G網路的效能，把世界距離縮小，傳遞的速度及廣度更是無遠弗屆，因此英國女王 舉喪的現場實況直播中，觀眾猶如身歷其境一般，凡此種種的變化實在是始料未及的。

人定勝天是不切實際的天方夜譚，面對看不見的病毒，所研製的疫苗趕不上病毒的變異多端，使醫藥專家絞盡腦汁，醫護人員疲於奔命。不過儘管如此，世上萬事互相效力，仍有叫人得益之處，唯適者生存是硬道理。